Cyclisme: Pierre Rolland renonce à Paris-Nice

Pierre Rolland est "forfait pour Paris-Nice", la première course à étapes du calendrier en Europe qui doit débuter dimanche, en raison d'une "double fracture du poignet gauche", a annoncé lundi son équipe Vital Concept sur Twitter.

"Victime d'une chute sur la Classic de l'Ardèche, Pierre Rolland ne disputera pas la Course au soleil", indique la formation bretonne dans un communiqué tout en précisant que la blessure de son grimpeur de 32 ans "ne nécessite pas d'opération".

Le forfait de son leader est un coup dur pour Vital Concept, créée il y a peine un an et lancée dans la chasse aux deux invitations restantes pour le Tour de France avec deux autres formations tricolores, Arkéa-Samsic et Direct Energie.

Avec Arthur Vichot et Cyril Gautier, Rolland est l'une des trois recrues engagées à l'intersaison par la formation bretonne, après une première saison sans participation à la Grande boucle.