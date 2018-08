Cyclisme: Pinot prolonge jusqu'en 2020 chez Groupama-Fdj

Thibaut Pinot a prolongé de deux ans jusqu'en 2020 son contrat avec l'équipe cycliste Groupama-FDJ, a annoncé le grimpeur de 28 ans sur son compte twitter mercredi, à trois jours du Tour d'Espagne.

"Content d'annoncer que 2019 et 2020 seront mes 10 et 11e année sous les couleurs de @groupamafdj", a twitté Pinot, insistant sur la "confiance totale" en ses coéquipiers, son équipe et les sponsors.

Cette saison, Pinot compte à son actif une victoire au général du Tour des Alpes et une 3e place au Tour de Pologne. La Vuelta est son prochain objectif.

La prolongation de Pinot intervient un mois après celle du sprinteur Arnaud Démare.

