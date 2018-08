Cyclisme: Sagan et Viviani en têtes d'affiche à la Cyclassics de Hambourg

Le champion du monde Peter Sagan et le vainqueur de l'an dernier Elia Viviani seront les têtes d'affiche de la Cyclassics de Hambourg, une course d'un jour qui se déroule dimanche.

"J'ai hâte de disputer cette course et son profil devrait me convenir", a déclaré Peter Sagan, qui roule pour l'équipe allemande Bora-Hansgrohe.

Le Slovaque, qui a abandonné aux Championnats d'Europe de Glasgow dimanche dernier, ressent toujours les conséquences de sa chute survenue lors de la 17e étape du Tour de France, tandis que Viviani voudra redresser la tête après sa décevante 20e place à Glasgow.

La Cyclassics de Hambourg, longue de 216,4 km, sert de préparation au Tour d'Espagne (du 25 août au 16 septembre). Elle devrait voir la victoire d'un sprinteur.

Et le plateau est relevé avec, outre Sagan et Viviani (Quick-Step), la présence de l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), champion d'Europe à Glasgow, les Allemands André Greipel (Lotto-Soudal) et John Degenbolk (Trek-Segafredo), vainqueurs d'étapes sur le Tour de France, ou le très prometteur Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), récent champion d'Allemagne à 24 ans.

Côté français, les espoirs de succès reposeront sur les épaules d'Arnaud Démare (Groupama-FDJ), deuxième l'an dernier derrière Viviani et à l'aise sur les classiques.