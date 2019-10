Cyclisme sur piste: la France à Apeldoorn avec l'oeil sur Tokyo

L'Europe, tremplin vers l'Olympe: de mercredi à dimanche, la délégation française espère décrocher des médailles aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste d'Apeldoorn aux Pays-Bas et progresser sur la route de la qualification pour Tokyo-2020.

"C'est un rendez-vous important pour voir où on se situe à un peu moins d'un an des Jeux", estime l'entraîneur national Herman Terryn, chargé des épreuves de sprint, au milieu du bourdonnement de pédaliers qui emplit le vélodrome du centre des Pays-Bas.

Les compétitions continentale et olympique sont étroitement liées, puisque la qualification pour Tokyo dépend des performances réalisées pendant l'olympiade précédente.

Et les championnats d'Europe, deuxième source de points derrière les championnats du monde, valent leur pesant d'or.

"Quand on fait de bonnes performances aux championnats d'Europe, très relevés, on n'est pas loin de viser le titre mondial derrière", affirme Herman Terryn.

D'où l'importance de bien figurer à Apeldoorn. Côté français, l'objectif est fixé à "quatre médailles, hommes et femmes confondus, dans les disciplines olympiques", confie Bruno Lecki, le manager piste de la Fédération française de cyclisme (FFC).

"C'est plus que réaliste", juge le sprinteur Melvin Landerneau, qui participe à ses premiers championnats d'Europe chez les élites.

Avec six disciplines olympiques (trois épreuves de sprint, trois d'endurance) pour chaque sexe, les Français comme leurs concurrents peuvent s'illustrer dans des spécialités variées.

Mais dans la perspective des Jeux, les Tricolores ont pour l'instant davantage brillé en sprint, une branche de la piste qui inclut le keirin, et la vitesse individuelle et par équipes.

Deuxième au classement olympique (les huit premiers décrochant un billet pour Tokyo), "la vitesse par équipes hommes est qualifiée", assure ainsi Bruno Lecki.

Pour ses sprinteuses, la FFC espère en revanche une qualification via les épreuves individuelles (keirin et vitesse).

"On a une athlète (Mathilde Gros, ndlr) qui performe en individuel mais a beaucoup de difficultés en vitesse par équipe (...) On a donc préféré abandonner la vitesse par équipes" féminine, explique Bruno Lecki.

Résultat des courses: l'objectif d'Herman Terryn est d'aligner "cinq sprinteurs" aux Jeux olympiques, et de se battre pour les médailles dans toutes les disciplines.

- La poursuite, un défi -

La feuille de route est moins limpide en ce qui concerne les épreuves d'endurance (poursuite par équipes, américaine et omnium), historiquement moins favorables aux Français.

A cette moindre appétence s'ajoute un nouveau système de qualification olympique, entré en vigueur après les Jeux de Rio en 2016 et qui s'avère pénalisant pour l'équipe de France.

Désormais, "le dispositif de qualification passe par la poursuite par équipes, hommes et femmes, puis l'américaine, puis l'omnium", précise Bruno Lecki.

"Si on qualifie une équipe de poursuite, on a automatiquement une équipe d'américaine; si on qualifie une américaine, on a automatiquement un coureur d'omnium", fait-il valoir.

Or l'équipe masculine de poursuite, clé de voûte du nouveau système de qualification, n'est que 15e au classement olympique, loin de la 8e et dernière place qualificative.

Les poursuiteuses, 9e, sont mieux placées et tablent sur des performances aux championnats d'Europe pour grimper d'une position et gagner leur billet pour le Japon en 2020.

Reste qu'à Apeldoorn, le premier défi sera d'appréhender la piste.

"Elle +navigue+ un peu, c'est pas hyper fluide", regrette la poursuiteuse Coralie Demay.

"Ca ne ressemble pas du tout au dessin de notre piste habituelle à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce ne sont pas les mêmes repères", complète Herman Terryn.

De là à chambouler la hiérarchie, il y a un pas que Coralie Demay ne franchit pas.

Pour la poursuiteuse, les "nations un peu récurrentes" seront encore au rendez-vous à Apeldoorn: "Grande-Bretagne, Allemagne, Italie...et la France, hein!", conclut-elle sourire en coin.