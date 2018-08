Cyclisme sur piste: Mathilde Gros championne d'Europe du keirin

La jeune Française Mathilde Gros (19 ans) a remporté le titre européen du keirin en cyclisme sur piste, mardi à Glasgow, en devançant notamment la championne du monde en titre de la discipline, la Belge Nicky Degrendele.

Gros, la nouvelle pépite de la piste française et qui représente de grands espoirs de podium pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo, avait pris la médaille de bronze du sprint, déçue de sa performance.

"C'est long. Les qualifications ont été dures, j'ai lancé de très loin. En demies, j'ai essayé de changer un peu, de ne pas attaquer de loin, pour garder des forces pour la finale. Ca s'est bien passé. Et j'ai un maillot" de championne d'Europe, a commenté la Française au micro de France 2 après sa finale.

"Pour la finale, je me suis dit que j'avais confiance en moi, dans mes jambes. Je ne voulais rien regretter", a-t-elle ajouté, pour son premier sacre chez les seniors.

Mardi en keirin, elle a profité en finale du travail de sa compatriote Sandie Clair, qui l'a idéalement lancée vers le titre. Gros a devancé Degrendele et la Russe Daria Shmeleva, championne d'Europe du sprint et du 500 m cette semaine à Glasgow. Clair a terminé à la 4e place.

"Je ne réalise pas, c'est un truc de +ouf+. Avant la finale je me disais que c'était une course comme les autres, ne pas me mettre la pression", a-t-elle conclu, en soulignant la performance de Clair.