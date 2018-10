Cyclisme: Thibaut Pinot succède à Laurent Jalabert au palmarès de Milan-Turin

Laurent Jalabert a désormais un successeur au palmarès de la semi-classique cycliste Milan-Turin: Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté la 99e édition mercredi, en devançant de dix secondes le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), retardé dans une chute à un kilomètre de l'arrivée dont Pinot a été épargné.

"Gagner enfin une classique italienne est très important pour moi. J'aime cette course. S'il n'y avait pas cette chute à 1 km de l'arrivée, cela aurait été plus dur de devancer Miguel Angel Lopez, l'homme à battre aujourd'hui, tout comme Valverde", a commenté Pinot, premier Français à s'imposer dans cette course depuis Jalabert en 1997.

"Battre un champion du monde ici a beaucoup de signification pour moi", a ajouté Pinot, âgé de 28 ans et deuxième mardi des Trois Vallées Varésines. Il a effectué son démarrage gagnant à deux kilomètres de la ligne, après 200 km de course dans le nord de l'Italie.

A un kilomètre de l'arrivée et alors que les échappés escaladaient une côte, David Gaudu, coéquipier de Pinot, a heurté Lopez et provoqué une chute. Lopez est ensuite remonté sur son vélo pour tenter de rattraper le Français qui a franchi la ligne avec 10 secondes d'avance, l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), le nouveau champion du monde, complétant le podium, à 28 sec du vainqueur.