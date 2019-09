Cyclisme: trois ans de plus pour Barguil chez Arkea-Samsic

Trois ans de plus: le champion de France Warren Barguil a prolongé jusqu'en 2022 son engagement dans l'équipe Arkea-Samsic qu'il a rejoint en 2018.

Le Breton, meilleur grimpeur du Tour 2017, a annoncé mercredi sa décision de rester dans l'équipe qui vient de recruter pour les trois prochaines années le Colombien Nairo Quintana, ex-vainqueur du Giro et de la Vuelta.

Agé de 27 ans, Barguil s'est classé dixième du Tour en juillet dernier.

"Il avait encore un an de contrat avec nous mais, des deux côtés, nous préférons travailler sur le long terme et construire ensemble", a commenté Emmanuel Hubert, le patron de la formation bretonne.

"Dans les années futures, on veut le voir s’exprimer sur le général d’un grand Tour, je pense qu’il a toutes les qualités pour y arriver. Avec l’arrivée de Nairo Quintana, on pourra compter sur deux grands leaders en montagne", a ajouté Emmanuel Hubert.

"L’objectif de l’année prochaine sera de me tester sur le général d’un grand Tour", a confirmé Barguil qui s'est félicité de l'arrivée de Quintana: "C’est un atout certain pour l’équipe mais également pour moi. Il a déjà gagné deux grands Tours, il sait comment se préparer et aborder cet exercice si spécifique du classement général."