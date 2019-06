Cyclisme: Voeckler nommé sélectionneur de l'équipe de France sur route à la place de Guimard

Thomas Voeckler, l'un des coureurs français les plus populaires du XXIe siècle, a été nommé sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route avec effet immédiat en remplacement de Cyrille Guimard, a annoncé dimanche la Fédération française de cyclisme (FFC) en marge des Championnats de France.

Pressenti depuis quelques jours, le vainqueur de 4 étapes sur le Tour de France, porteur en 2004 et 2011 du maillot jaune dix jours à chaque fois, aura dès septembre l'objectif de titres aux Championnats du monde dans le Yorkshire (Royaume-Uni), avant de viser le titre olympique en 2020 à Tokyo.

Michel Callot, le président de la FFC, a été convaincu par "l'image d'éthique" que représente Voeckler, "l'image d'un grand champion, une image de combativité associée à un charisme et un leadership ", a-t-il dit en conférence de presse à La Haye-Fouassière (Loire-Atlantique).

Il a ajouté que le départ immédiat de Guimard s'était fait "d'un commun accord". La durée du contrat de Voeckler n'est pas arrêtée, en revanche l'intitulé de son poste a été modifié: plus que sélectionneur, il occupera un poste de "manager", notion visant à "insister sur la relation plus forte entre la Fédération et les coureurs professionnels".

"Je suis ravi", s'est réjoui Voeckler, qui avait pris sa retraite à l'issue du Tour de France 2017 et continuera d'exercer ses fonctions parallèles de consultant pour plusieurs médias dont France Télévisions, ainsi que d'ambassadeur chez Amaury Sport Organisation (ASO), l'organisateur du Tour.

"Je veux vibrer avec l'équipe de France et que tout le monde vibre avec elle, que le public en soit fier, fier de l'image qu'elle dégage. Les résultats viendront dans un deuxième temps", a-t-il poursuivi.