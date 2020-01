Cyclo-cross: Venturini en démonstration nationale

En démonstration, Clément Venturini s'est adjugé dimanche un troisième titre de champion de France de cyclo-cross, sur le circuit manchois de Flamanville, pour sa dernière apparition de l'hiver dans la discipline.

Par avance, le Lyonnais a décliné toute sélection pour les Mondiaux prévus début février près de Zurich. Comme l'an dernier, quand l'équipe AG2R La Mondiale avait recentré son goût profond pour le cyclo-cross, dont il a été le champion du monde juniors en 2011, vers la route et son lourd programme saisonnier.

"C'est un sujet complexe", a répondu diplomatiquement le champion de France à l'inévitable question sur ses envies d'une discipline dans laquelle il pourrait légitimement convoiter un podium mondial. "L'équipe et moi-même avons fait le choix de la route".

Est-il frustré de sacrifier à un programme réduit dans sa spécialité d'origine ? "j'ai 26 ans et j'ai envie d'être performant sur la route", préfère répondre Venturini qui s'alignera dans des courses à sa portée en février (GP La Marseillais, Etoile de Bessèges, Clasica Almeria, Ruta del Sol).

Le Français n'entend pas pour autant renoncer au cyclo-cross auquel s'est même risqué cet hiver Romain Bardet, le chef de file de son équipe, afin de varier ses plaisirs. "Au lieu de faire des intensités sur la route, je les fais en cyclo-cross", a expliqué Venturini.

- "On tape vraiment très haut" -

Fabien Doubey, médaillé de bronze, a plaidé lui aussi pour les vertus de la discipline: "On tape vraiment très haut au niveau cardiaque. J'ai repris le cyclo-cross l'an dernier et ça m'a réussi pour la saison sur route."

Venturini et Doubey qui se côtoyaient sur le podium des Mondiaux juniors en 2011 ont eu cette fois avec eux Joshua Dubau, qui s'est adjugé la deuxième place et est le seul du trio à disputer la totalité de la saison hivernale. "Mais c'est à nous d'être meilleurs que les pros le jour J", a reconnu le deuxième de la course, déjà deuxième voici deux ans dans la catégorie espoirs (derrière son frère Lucas Dubau).

Vainqueur à Lanarvily (Finistère) en 2017 et à Besançon l'an passé, Venturini a obtenu un troisième titre national en élite. Au bout d'un cavalier seul de près d'une heure, sous le soleil hivernal qui avait stabilisé quelque peu le terrain gras après les pluies nocturnes.

"Mais je suis encore loin de Francis Mourey", a rappelé toutefois le vainqueur du jour à propos de son aîné, le coureur longtemps emblématique du cyclo-cross français (9 titres entre 2005 et 2016) qui a raccroché l'an dernier après un dernier podium (3e).