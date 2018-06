D'anciens présidents aux obsèques de Serge Dassault aux Invalides

Les obsèques de Serge Dassault étaient célébrées vendredi aux Invalides à Paris, avec les honneurs militaires et en présence notamment de deux ex-présidents de la République, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing, et de plusieurs chefs d'état-major.

Après l'arrivée à 14h30 du cercueil couvert d'une étoffe violette et porté par dix militaires de l'armée de l'Air, de la Marine et de l'école Saint-Cyr, la fille de Serge Dassault, décédé lundi à l'âge de 93 ans, a pris la parole pour évoquer sa "volonté exceptionnelle", qui se "jouait de tous les obstacles".

Marie-Hélène Habert-Dassault s'est adressée directement à son père: "toi, le symbole du capitalisme", qui a "porté haut les couleurs de la France". Elle a mentionné ses "qualités fondamentales de volonté et d'opiniâtreté" lorsqu'il a "pris en main Dassault Aviation" et quand il a été élu maire de Corbeil (Essonne).

La cérémonie en l'honneur de l'ex-PDG du groupe Dassault s'est déroulée en présence de sa famille, mais aussi de nombreuses personnalités du groupe et d'hommes et femmes politiques ou du monde des affaires, tels que François Fillon et Manuel Valls, assis l'un à côté de l'autre, ainsi que Laurent Wauquiez, Michèle Alliot-Marie, Valérie Pécresse, Rachida Dati, François Baroin, Patrick Balkany, Gérard Larcher, Gérard Longuet, Eric Ciotti, Christian Jacob, Laurence Parisot et Pierre Gattaz.

Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation et Patrice Caine, le PDG de Thales, dont Dassault est actionnaire, assistaient également aux obsèques.

Monseigneur Luc Ravel, évêque de Strasbourg et ancien évêque aux Armées, a évoqué dans son homélie les origines juives de la famille Dassault. Marcel Dassault, le père de Serge, s'était converti au catholicisme en 1949 après son retour du camp de concentration de Buchenwald, où il avait été déporté en août 1944.

André Lanata, chef d'état-major de l'armée de l'air et François Lecointre, le chef d'état-major des armées, étaient également dans la cathédrale Saint-Louis.

Les honneurs militaires devaient ensuite être rendus au capitaine d'industrie, avec une intervention prévue du Premier ministre Edouard Philippe. Deux avions de combat Rafale et un jet d'affaires Falcon, fleurons de l'entreprise, devaient survoler les Invalides à la fin de la cérémonie.