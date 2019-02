Dakar-2019: le motard Julien Toniutti est sorti de l'hôpital 40 jours après sa chute

Le pilote moto Julien Toniutti, plongé quatre jours dans un coma artificiel après sa chute dans l'avant-dernière spéciale du Dakar-2019, est sorti de l'hôpital mardi après "40 jours d'hospitalisation", selon un communiqué diffusé par son entourage.

"40 jours après son accident lors de l'avant-dernière étape du Dakar, Julien Toniutti va pouvoir reprendre une vie normale", indique son entourage dans un communiqué relayant ses "premières réactions à la sortie de l'hôpital".

"La chute a été sévère mais, maintenant, tout se remet en place doucement, tout va pour le mieux", assure le pilote français qui participait à son premier Dakar, au Pérou (7-17 janvier).

"J'ai encore des troubles de la mémoire. Il y a aussi le bras droit qui est cassé", détaille le Lyonnais de 37 ans, déjà en partie remis d'un "traumatisme crânien avec hématome cérébral", d'une "fracture du plateau orbital" et de "plusieurs traumatismes internes dans l'abdomen".

Quadruple champion de France de rallyes sur route, Toniutti était aux alentours de la 60e place avant cette avant-dernière étape au guidon de sa KTM.

"Aujourd'hui, je suis sur la bonne voie. Le plus dur est désormais derrière", se projette le pilote français qui ne briguera pas un cinquième titre de champion de France en 2019. "Le timing est vraiment trop court", estime-t-il.

"J'ai de la chance d'être encore là, alors il faut relativiser si je dois faire une saison blanche ou une saison de transition avec seulement quelques courses."

Le motard lyonnais est le Français le plus rapide au Tourist Trophy, une course non sécurisée disputée chaque année sur les routes de l'île de Man, en mer d'Irlande.