Dakar 2022, 3ème étape: Audi est à la fête, sécurité renforcée autour du rallye

Carlos Sainz a remporté mardi la troisième étape du Dakar-2022 à al-Qaisumah en Arabie saoudite au volant de son Audi hybride, une première pour cette motorisation et une quarantième victoire sur le célèbre rallye pour l'Espagnol.

Après une première étape chaotique dimanche, les trois Audi hybrides ont connu une belle journée avec la troisième place de Stéphane Peterhansel à 1 min 41 et Mattias Ekström, cinquième à 2 min 59, sur cette spéciale de 255 km tracée au nord-est de l'Arabie saoudite.

Le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) a pris la huitième place à seulement 5 min 10 du vainqueur du jour et a repoussé son dauphin au classement général, le Français Sébastien Loeb, à plus de 35 minutes. Pas épargné par les avaries, le nonuple champion en WRC a été victime d'une casse mécanique et a vécu une fin d'étape sur deux roues motrices.

Dans la catégorie moto, c'est le Portugais Joaquim Rodrigues (Hero) qui a franchi la ligne en vainqueur, suivi par l'Australien Toby Price (KTM) et le tout jeune mais déjà performant Américain Mason Klein, 20 ans, (KTM) respectivement à 1 min 03 et 1 min 14.

Au général, l'Anglais Sam Sunderland (KTM) conserve la tête avec seulement 4 secondes d'avance sur le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) qui a repris près de trois minutes à son concurrent et beau-frère le jour de son anniversaire.

Cette troisième étape s'est courue dans un contexte de sécurité renforcée autour du rallye. Un pilote qui se trouvait à bord du véhicule touché par une explosion le 30 décembre blessant un autre concurrent français s'est dit mardi convaincu qu'il s'agissait d'un "attentat".

Les autorités saoudiennes ont, elles, écarté samedi la piste d'un acte criminel pour expliquer ce qu'elles ont qualifié d'"accident", qui a gravement blessé à une jambe Philippe Boutron, 61 ans, rapatrié après avoir été opéré en Arabie saoudite.

L'organisateur ne cesse de rappeler les consignes de vigilance, notamment en ce qui concerne l'hébergement des prochains jours pour les membres de la caravane qui envisageraient un hébergement en dehors de la structure officielle.

La plus longue spéciale du rallye est attendue mercredi avec 465 km entre al-Qaisumah et Riyad avant d'enchaîner deux boucles autour de la capitale et une journée de repos attendue avec impatience par les organismes et la mécanique.