Dakar 2022: KTM et al-Attiyah écrasent tout, sauf le spectre de l'annulation

L'Australien Daniel Sanders en moto, son constructeur KTM et le Qatarien Nasser al-Attiyah (auto) ont encore brillé sur la sixième étape du Dakar 2022 vendredi, après les doutes émis par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur la poursuite de l'épreuve.

"Nous avons pensé que peut-être cela valait le coup de renoncer à cette manifestation sportive. Les organisateurs ont décidé de (la) maintenir", a-t-il déclaré sur BFMTV et la radio RMC.

Ces déclarations font suite à l'explosion qui a touché une voiture, le 30 décembre à Jeddah, deuxième ville d'Arabie saoudite, et grièvement blessé le conducteur, le Français Philippe Boutron.

Ce à quoi le directeur du rallye-raid, David Castera, a répondu qu'il n'y avait "aucun élément supplémentaire pour parler d'annulation" du Dakar, plus tard dans la journée.

Sur la piste, c'est l'Argentin Orlando Terranova (Prodrive) qui a remporté la spéciale de 348 km, une première depuis 2015 pour sa 14e participation.

Mais l'homme du jour est encore une fois le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), qui possède désormais 50 minutes d'avance au général sur ses premiers poursuivants.

Le Suédois Mattias Ekstrom, le mieux classé des pilotes Audi hybride, a terminé deuxième à 1 min 6 sec, devant le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota), à 1 min 49 sec, qui ravit au Français Sébastien Loeb la deuxième place au classement.

Régulier et fiable depuis le départ, al-Attiyah perd peu lorsqu'il doit concéder du temps et gagne beaucoup quand la fenêtre s'ouvre. Loeb a encore perdu près de 15 minutes aujourd'hui et semble à court d'arguments sportifs.

Sur deux roues c'est l'Australien Daniel Sanders (KTM), déjà vainqueur de deux spéciales sur ce Dakar 2022, qui a replanté une banderille sur une boucle initiale de 402 km ramenée à 101 après neutralisation.

"La dégradation de la piste due au passage des autos et camions hier, associée aux fortes pluies récentes" ont "rendu le parcours impraticable", a expliqué la direction de course, causant l'arrêt de l'étape moto et quads.

Quatrième du classement final pour son premier Dakar en 2021, le pilote de 27 ans est rejoint sur le podium par deux autres acrobates de la firme orange : l'Autrichien Matthias Walkner et l'Anglais Sam Sunderland.

Les trois mêmes hommes sont en tête au général, mais dans l'ordre inverse. Le premier Français, Adrien Van Beveren (Yamaha), est quatrième à 7 min 43 sec de Sunderland.

La journée de demain sera consacrée à un repos bien mérité, les organismes sont fatigués et la mécanique souffre dans ce coin nord-ouest du "quart vide" de la péninsule où le sable s'infiltre partout, tout le temps.

Retour en course dimanche entre Ryad et Al Dawadimi pour une spéciale de 402 km, qui débutera par une centaine de kilomètres de dunes, si la course se poursuit, évidemment.