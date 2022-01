Dakar-2022: Philippe Boutron "est sorti du coma", déclare son fils

Philippe Boutron, grièvement blessé dans l'explosion de son véhicule à Jeddah en Arabie Saoudite avant le départ du Dakar-2022 le 30 décembre, est "sorti du coma" , a déclaré jeudi son fils dans une entretien à RMC.

"Il est grièvement blessé, déjà il est sorti du coma", a affirmé Benoît Boutron. "La chance qu'on a, avec mes proches, c'est qu'on peut aller lui rendre visite quotidiennement, il est grièvement blessé aux deux jambes et on en saura plus dans ue dizaine de jours. On a pu le voir, on peut échanger, pour l'instant ça reste limité", a-t-il précisé.

"Il faut du temps pour récupérer mais les choses avancent petit à petit", a encore dit Benoît Boutron.

Mardi à Paris, le parquet national antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste".

Les investigations concernent l'explosion survenue le 30 décembre à Jeddah (centre ouest), qui a touché un véhicule occupé par un équipage de cinq Français et blessé grièvement le conducteur, Philippe Boutron, 61 ans, rapatrié après avoir été opéré en Arabie saoudite. Il a été soigné à l'hôpital militaire Percy de Clamart, près de Paris, puis avait été placé coma artificiel pour soulager ses douleurs.

Les autorités saoudiennes avaient écarté samedi la piste d'un acte criminel pour expliquer ce qu'elles ont qualifié d'"accident".

De son côté, le ministère français des Affaires étrangères a appelé ses ressortissants à la "vigilance maximale", ajoutant au contraire que "l'hypothèse d'un acte criminel" n'était "pas écartée" et rappelant que "la menace terroriste persist(ait) en Arabie saoudite".