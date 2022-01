Dakar-2022: Sunderland reprend la tête en moto à la veille de l'arrivée

Le Britannique Sam Sunderland (KTM) a repris la tête du classement général motos du Dakar-2022 au Français Adrien Van Beveren (Yamaha) au terme de la 11e et avant-dernière étape, remportée par l'Argentin Kevin Benavides (KTM) jeudi.

Leader au départ de la spéciale de 346 km autour de Bisha (Arabie saoudite) avec 5 minutes d'avance, Van Beveren a ouvert la piste mais s'est perdu dès le quatrième kilomètre pour céder 13 minutes au premier point de passage. Il finit 15e à 21 minutes du vainqueur de 2021, Benavides (qui a abandonné mercredi mais a été autorisé à poursuivre), et recule à la quatrième place du général à 15 minutes.

Sunderland, premier au classement devant le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) à 6 min 52 et l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) à 7 min 15, n'a plus qu'une courte spéciale de 164 km à franchir vendredi pour rejoindre Jeddah et la ligne d'arrivée du rallye-raid.

"Cette course est un ascenseur émotionnel, j'avais promis de faire vivre l'enfer à ma moto aujourd'hui (jeudi) et elle ne m'a jamais lâché. La stratégie c'était +All in+ ! Ne rien retenir, faire le maximum dès le début, c'est ce que j'ai fait et on verra comment ça se passera demain (vendredi), rien n'est fait", a déclaré Sunderland à l'arrivée de l'étape.