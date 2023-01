Dakar-2023: Al-Attiyah s'offre la 6e étape et un boulevard après l'abandon de Peterhansel

Le Qatari Nasser al-Attiyah se dirige vers un cinquième sacre sur le Dakar après sa victoire vendredi lors de la 6e étape fatale à son poursuivant direct, le Français Stéphane Peterhansel qui a abandonné après un accident.

Le pilote de 57 ans, détenteur du record des victoires sur le Dakar avec 14 titres autos et motos confondues, était en tête de la spéciale quand son Audi hybride a pris une bosse à grande vitesse au Km 212.

L'intensité du choc à la retombée a été si forte qu'il a raconté à l'AFP ne plus se souvenir de la réception du saut, suggérant que son copilote, Edouard Boulanger, a tenu le volant avant que le véhicule s'arrête.

Celui-ci était intact mais Boulanger souffre de "douleurs dorsales" et a été héliporté vers un hôpital local des examens complémentaires, a expliqué l'organisation sur le site officiel de la course.

Peu après, son coéquipier chez Audi, l'Espagnol Carlos Sainz, a été victime de la même butte.

L'équipage espagnol est indemne mais le buggy a subi des dégâts avec la roue avant gauche arrachée. Quatrième au général vendredi matin, il a lui aussi perdu tout espoir dans cette épreuve après de longues heures de réparations dans le désert.

- "Erreur de pilotage" -

Cet accident intervient deux jours après la décision des organisateurs de gratifier les Audi de 8 KW supplémentaires pour harmoniser les puissances des véhicules hybrides et des autres.

Il signe la fin de l'aventure pour "Monsieur Dakar", qui était deuxième du classement général avec 22 minutes de retard sur Al-Attiyah.

Au volant de sa Toyota, le champion sortant a enlevé la spéciale de 358 km d'une étape entre Hail et Ryad (918 km au total). Mêlant sable et dunes, le parcours chronométré avait été écourté de 100 km en raison des pluies diluviennes tombées sur l'Arabie saoudite cette semaine.

Il a devancé de 3 min 29 sec le Français Sébastien Loeb (Prodrive), qui a perdu du temps dans cette étape "piégeuse", et de 8 min 52 sec le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota).

"C'était un étape très difficile pour la navigation", a expliqué le Qatari à l'arrivée, se disant "vraiment désolé pour Carlos et Stéphane".

Il a estimé que leur accident était dû à "une erreur de pilotage".

"Ils étaient trop sur la droite de la piste, il fallait rester à gauche mais c'est difficile à cause des traces des motos", a-t-il expliqué.

Al-Attiyah a aussi raconté avoir eu "un gros frisson" en abordant une bosse. "On suivait les traces des motos, on a eu une grosse bosse, j'ai freiné très fort et on l'a passée à petite vitesse mais j'ai un peu mal au dos", a-t-il dit.

- Howes prend le large -

Sauf coup de théâtre, le "Prince des Dunes" devrait s'adjuger un nouveau titre (après ceux de 2011, 2015, 2019 et 2022) à Dammam le 15 janvier puisque cette 6e étape a aussi été synonyme de cauchemar pour le troisième du général, le Saoudien Yazeed Al Rajhi.

Le pilote Toyota a également été victime d'une roue arrachée au 216e km. Il est reparti après plusieurs heures de réparations.

Henk Lategan prend la deuxième place du classement général provisoire, avec 1 h 06 min de retard sur le Qatari, et le Brésilien Lucas Moraes (Overdrive) est troisième (1 h 13 min).

Sébastien Loeb, qui s'était imposé sur la 4e étape après un début de compétition difficile, se retrouve sixième avec près de deux heures de retard cumulé.

La course moto a connu un septième vainqueur différent en sept jours, prologue inclus, avec l'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna).

Le cadet des frères Benavides, 27 ans, s'est imposé avec 56 secondes d'avance sur son coéquipier américain Skyler Howes, qui accentue son avance en tête du classement général provisoire.

L'Australien Toby Price (KTM) termine à la troisième place (2 min 20 sec) devant l'Espagnol Joan Barreda sur Honda (2 min 29 sec) et Kevin Benavides sur KTM (2 min 41 sec).

Le Français Adrien Van Beveren, vainqueur de la 5e étape et parti en première position vendredi matin, termine 11e à 4 min 22 sec.

Au général, Skyler Howes conforte son avance sur ses poursuivants directs, Toby Price (désormais à 3 min 31 sec) et Kevin Benavides (7 min 01 sec). Van Beveren est cinquième (12 min 20 sec).