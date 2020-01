Dakar: Carlos Sainz reprend de la marge

L'Espagnol Carlos Sainz (Mini) s'est adjugé la 10e étape du Dakar-2020 mercredi en Arabie saoudite et a repris de la marge en tête du classement général, à deux journées de la fin du rallye.

Le vétéran espagnol, 57 ans, a devancé le Polonais Jakub Przygonski (Mini) et le Sud-Africain Giniel de Villiers (Toyota), au terme d'une étape raccourcie à cause de vents violents.

Sainz a profité des erreurs de navigation de ses poursuivants Stéphane Peterhansel (Mini) et Nasser Al-Attiyah (Toyota), qui ont perdu respectivement 11 min 48 sec et 17 min 46 sec sur le leader.

Au général, le double vainqueur de l'épreuve, qui était talonné par Al-Attiyah au départ de l'étape, devance désormais le tenant du titre de 18 min 10 sec et "Peter" de 18 min 26 sec.

"On est un peu déçu", a réagi Nasser Al-Attiyah à son retour au bivouac. "Ca se passait très bien, on a rattrapé Stéphane (Peterhansel) et à un moment on s'est un peu perdu pendant 2-3 minutes, puis on a pris la mauvaise piste. On a dû faire 20 km de plus, mais c'est le jeu."

Comme de nombreux autres pilotes, Peterhansel s'est également égaré à travers les dunes cassantes du Quart vide, une région du sud de l'Arabie saoudite qui représente la plus grande mer de sable du monde.

"On a galéré, on a tourné. On a fait une erreur de +nav+, c'était compliqué et maintenant on est un peu décroché", a regretté "Monsieur Dakar". "Mais c'est bien pour Carlos (Sainz), ça lui permet de reprendre la tête confortablement, et pour l'équipe, c'est plutôt pas mal."

Novice sur le Dakar, Fernando Alonso (Toyota) a de son côté perdu plus d'une heure après avoir fait un double tonneau après quelques kilomètres de spéciale et a dû poursuivre l'étape sans pare-brise.

- Rebondissements -

Manque de chance pour le double champion du monde de Formule 1, comme l'ensemble du bivouac, il n'aura droit à aucune assistance avant de reprendre la course jeudi.

L'avant-dernière étape jeudi ramène les pilotes du côté de Haradh pour une spéciale de 379 km avec de nouveau des dunes à n'en plus finir.

"Il y a encore une longue journée (jeudi). On doit faire une bonne étape", a averti Al-Attiyah. "80 km de dunes, ça va être difficile pour tout le monde."

"Demain, il va y avoir de très, très grosses dunes, on peut se planter, il peut y avoir encore des rebondissements", a affirmé Peterhansel.

Chez les motos, l'Américain Ricky Brabec a encore accru son avance en tête du général en terminant deuxième de l'étape derrière son coéquipier chez Honda, l'Espagnol Joan Barreda.