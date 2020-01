Dakar: les défenseurs des droits de l'homme interpellent ASO et France Télévisions

"Le Dakar ne doit pas être une tribune offerte à l'Arabie saoudite" pour faire oublier les droits de l'Homme: la Fédération internationale des ligues des droits humains (FIDH) a interpellé vendredi ASO, la société organisatrice du rallye, et France Télévisions, à deux jours du début de la compétition dans le désert saoudien.

"Nous en appelons aux valeurs d'engagement et de responsabilité de l'entreprise ASO pour assurer que les droits humains soient pris en compte et que la situation désastreuse dans le pays ne soit pas une anecdote en marge du Rallye", souligne la FIDH, dans une lettre adressée aux dirigeants de l'entreprise.

L'Arabie saoudite est vertement critiquée par les défenseurs des droits humains, qui pointent entre autres son intervention militaire controversée au Yémen, la condition des femmes dans le pays et sa politique vis-à-vis des opposants, en particulier depuis le meurtre du journaliste critique Jamal Khashoggi.

La FIDH a envoyé un courrier similaire à la direction de France Télévisions, diffuseur de la compétition qui se tiendra du 5 au 17 janvier, pour la première fois dans le royaume ultraconservateur qui cherche, avec le sport et le tourisme, à diversifier son économie aujourd'hui quasi-exclusivement dépendante du pétrole.

"Nous en appelons à la mission de service public de France Télévisions et vous demandons de faire en sorte que la diffusion du Dakar ne soit pas une tribune offerte au régime saoudien pour redorer son image et faire oublier ses crimes", réclament les associations.

Dénonçant un "apartheid sexuel" dans le pays via "l'assujettissement" des femmes "à la tutelle masculine" et la "répression systématique de toute forme d'opposition", les associations mettent en avant que les "réalités de l'Arabie saoudite sont tristement loin de l'esprit de liberté que cherche à promouvoir ASO" et de la "vocation" de la télévision de service public de promouvoir le "respect des droits de la personne, le pluralisme et le débat démocratique".

La FIDH et ses organisations membres lancent un "appel urgent" aux organisateurs, participants et fans du Dakar pour "exhorter les autorités saoudiennes à abandonner toutes les charges retenues contre les défenseur(e)s des droits humains saoudiens et à libérer immédiatement les personnes détenues".

Pour cela, elles demandent aux pilotes du Dakar de "donner de la voix" et de "contribuer à la sensibilisation et à la solidarité" en portant un brassard rose #FreeSaudiHeroes pendant la compétition.