Danone aura son "plus grand siÃ¨ge dans le monde" Ã  Rueil-Malmaison en 2020

Danone va regrouper "une grande partie de ses activités France", soit quelque 1.600 collaborateurs, dans un immeuble neuf de bureaux à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) où il emménagera en 2020, annoncent mardi les promoteurs et le groupe alimentaire.

L'immeuble de 25.100 m2 de bureaux et 250 m2 de commerce, baptisé "Convergence" et pour lequel le groupe a signé un bail de 12 ans, accueillera ainsi "le plus grand siège de Danone dans le monde", précise un communiqué commun d'Inovalis SA, Pitch Promotion SNC et Danone.

Après démolition d'un bâtiment existant, les travaux démarreront à l'automne 2018 pour une livraison prévue au deuxième trimestre 2020. Cet immeuble de 7 niveaux de bureaux a été conçu par les studios d'architecture Ory et associés, précisent-ils.

"Convergence", dont le coût de construction n'est pas divulgué, devrait obtenir des certifications pour ses performances environnementales et énergétiques.

"Après les inaugurations de Singapour, Bruxelles, Londres ou plus récemment Limonest à proximité de Lyon, nous avons à cœur chez Danone de proposer à nos collaborateurs des cadres de travail de qualité", a déclaré Philippe Amiotte, directeur immobilier de Danone, cité dans le communiqué.

Danone compte 8.000 collaborateurs en France, répartis sur 12 sites de production sur le territoire autour de quatre métiers.

Ces derniers sont les produits laitiers frais (Actimel, Activia, Danette, Danonino, marque Danone, Les 2 Vaches) et une "offre végétale" (Alpro), la nutrition infantile (Blédina, laboratoire Gallia), les eaux minérales (Evian, Volvic, Badoit, Salvetat) et enfin la nutrition médicale (Nutricia).