Dans l'Oise, Hidalgo déploie ses comités de soutien et veut rassurer

"On sera là le 10 avril": Anne Hidalgo a voulu rassurer les militants socialistes jeudi à Creil (Oise), lors du lancement de son comité de soutien de l'Oise, les invitant à ne pas se préoccuper des sondages, qui la donnent autour de 3%.

"On vous dit que les jeux sont faits, on dit +les sondages+... Vous savez ce que je pense des sondages", a expliqué la candidate socialiste devant une cinquantaine de militants, à la maison des associations de Creil.

"Je vous demande de vous focaliser sur nos convictions et sur nos valeurs, et je vous assure que ça va fini par se voir. On sera là le 10 avril", au premier tour de la présidentielle, a-t-elle affirmé, lors de cette journée de lancement de ses comités locaux, avant un meeting samedi à Aubervilliers.

Entre 40 et 50 comités locaux étaient lancés ce jeudi, et une centaine d'ici au 5 février.

"La situation est difficile, ça ne nous a pas échappé. (...) Mais si nous ne nous mobilisons pas alors que nous sommes ceux qui peuvent porter la voix de ceux qui payent le prix fort actuellement, les classes moyennes et les classes populaires, alors, il n'y aura personne", a souligné Mme Hidalgo, accompagné du maire PS de Creil Jean-Claude Villemain.

Dominique Lavalette, conseillère départementale de l'Oise, l'a interpellée: "quand je parle de cette élection autour de moi, les gens ont du mal à penser que tu as des chances d'arriver au bout. Ils s'interrogent sur l'image que tu as et te demandent de mettre en avant ton histoire et ton bilan sur Paris, qui est bon", a-t-elle expliqué.

"C'est vrai, a reconnu Anne Hidalgo. Mais à vous aussi de m'aider. Le point important maintenant, ce sont mes propositions", a-t-elle insisté.

Elle a présenté jeudi dernier à Paris 70 mesures destinées à répondre à "trois urgences: sociale, climatique et démocratique".

"Bien sûr qu'il faut dire +Croyez en vous+", a expliqué Anne Hidalgo à la presse. "J'imagine la violence pour les militants qui voient ce spectacle déplorable actuellement et se disent: +comment on peut exister si ce n'est pas en disant des horreurs?+".

La candidate en a profité pour tacler ses concurrents, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, sans jamais évoquer Christiane Taubira, qui a officialisé samedi sa candidature.

Devant les militants, elle a critiqué "une gauche ultra radicale", "celle de Jean-Luc Mélenchon", qui "veut la disparition du courant social-démocrate que nous représentons. C'est devenu son ultime combat car il sait bien qu'il ne pourra pas rassembler sur ses propositions".

Quant à Yannick Jadot, elle a une nouvelle fois rappelé son refus de "débattre" devant les électeurs "de nos différences et nos points de convergence", dans le cadre d'une primaire qu'elle souhaitait. "La page est tournée, c'est projet contre projet".

Jean-Claude Villemain a aussi invité à "lâcher les coups".

"Sur le marché de Creil", où Anne Hidalgo a distribué des tracts pour son meeting, "on a rencontré des vrais gens. Pas besoin de mise en scène 3D ou 4D ou 5D pour exister", a-t-il envoyé à l'adresse de Jean-Luc Mélenchon et de son meeting immersif à Nantes.

Sur le marché justement, une cliente du poissonnier a émis l'idée qu'il faudrait participer à la primaire populaire. "J'ai essayé", répond Hidalgo. "Vous n'allez pas changer d'avis?", lui demande un journaliste. "Ah non".