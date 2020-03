Dans l'Outback australien, les "réfugiés du coronavirus" pris pour cible

Les "réfugiés du coronavirus", qui fuient les villes australiennes en direction de l'Outback, sont de plus en plus pris pour cible par les habitants de l'arrière-pays qui redoutent qu'ils ne propagent la maladie, a déploré vendredi un ministre en lançant un appel au calme.

Des zones reculées du Queensland (nord-est de l'Australie) sont envahies de voyageurs, essentiellement des retraités qui veulent à tout prix échapper aux zones les plus touchées par le Covid-19, a expliqué le ministre australien de l'Agriculture David Littleproud.

"Alors que les frontières sont fermées, nous assistons à un afflux de voyageurs aux cheveux gris provenant des Etats du Sud, mais aussi du Sud-Est du Queensland en direction du Sud-Ouest du Queensland, pour se protéger du coronavirus", a exoliqué M. Littleproud dans l'émission Seven News.

Il a dit craindre que ces voyageurs ne propagent le coronavirus dans de petits villages.

Pâques est généralement la saison haute pour le tourisme dans l'ouest du Queensland, qui attire toujours de nombreux visiteurs, en particulier des retraités.

M. Littleproud a indiqué que certains avaient eu la mauvaise surprise de découvrir les pneus de leur véhicule lacérés, au moment où des habitants de l'Outback redoutent que leur système de santé soit dépassé en cas d'épidémie.

"Je comprends les inquiétudes des habitants de ces villages", a-t-il ajouté.

Le nombre de cas répertoriés de la maladie en Australie s'élevait vendredi à 3.121. L'immense majorité ont été enregistrés dans les grandes villes de l'est et du sud-est, comme Sydney, Brisbane et Melbourne. Treize malades ont succombé au Covid-19.

Le Queensland, la Tasmanie, l'Australie occidentale, l'Australie méridionale et le Territoire du Nord ont tous fermé leurs frontières aux habitants des autres Etats pour lutter contre la propagation de la maladie.

Mais certaines zones demandent aussi des restrictions au sein des Etats. C'est le cas d'habitants du Nord du Queensland, où une importante partie de l'industrie minière et de la production alimentaire est établie.

"Placer le Nord du Queensland en quarantaine n'est pas une affaire politique, il s'agit de sauver des vies", a déclaré jeudi dans un tweet le sénateur Bob Katter, élu de cette zone.

"Si le Nord du Queensland s'effondre, c'est avec lui 10% de vos fruits et légumes qui disparaissent et un quart de l'industrie minière."

Le gouvernement fédéral a de son côté annoncé que l'armée serait mise à contribution pour surveiller que les voyageurs arrivant en Australie observent bien leur quarantaine.

Des milliers de personnes continuent de débarquer chaque jour dans l'île-continent, et plusieurs cas de non respect de mesures de quarantaine ont fait un tollé.

Les quarantaines vont devenir "beaucoup plus dures et beaucoup plus strictes", a annoncé le Premier ministre Scott Morrison.