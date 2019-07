Dans la lucarne, la Lune sous toutes ses facettes

Pour les 50 ans des premiers pas de l'Homme sur la Lune, la plupart des chaînes ont prévu une programmation spéciale avec des documentaires inédits qui rythmeront tout le mois de juillet, en prime-time.

- France Télévisions -

C'est France 2 qui ouvre le bal du côté des chaînes généralistes, avec une soirée spéciale mardi 9 juillet, proposant un documentaire et un débat auquel participeront l'incontournable Thomas Pesquet, le navigateur François Gabart et l'astronaute et ex-ministre Claudie Haigneré.

Dans "Apollo 11 : Retour vers la lune", le réalisateur Charles-Antoine de Rouvre a cherché à "refaire partager l'émotion intense et planétaire que les gens ont ressenti à ce moment-là", explique-t-il à l'AFP.

Il en ressort un documentaire palpitant qui s'attache à faire revivre l'ambiance sur Terre et le quotidien du vaisseau, grâce à une retranscription des archives sonores récemment rendues publiques par la Nasa. "Je suis allé chercher les éléments qui montraient la dimension humaine et la part d'improvisation de la mission", souligne le réalisateur.

Trouvaille amusante: "la version officielle voulait qu'Armstrong soit parti avec un album de jazz mais ce n'est pas du tout ce que j'entendais. Un long boulot d'identification m'a permis de reconstituer une quinzaine de titres, très contemporains, d'artistes qui seront programmés à Woodstock", détaille M. de Rouvre.

France 5 a prévu de son côté "Les conquérants de l'espace", un film en deux parties de Patrick Jeudy retraçant les grands moments de l'aventure spatiale, avec la voix off de Lambert Wilson.

- Canal+ -

"8 jours de la Terre à la Lune", une coproduction BBC/PBS et Canal+ sera diffusée le 10 juillet sur la chaîne cryptée. "Les images d'archives trouvent un second souffle et une seconde vie, avec l'apport des effets spéciaux numériques", détaille Canal.

"En combinant cela avec le film d'archives existant, 8 jours revisite l'histoire d’Apollo 11. Mais cette fois, le téléspectateur va avoir accès à tout ce qu’il s'est réellement passé lors de la mission. Il s’agit de l’ultime documentaire d’observation sur l’ultime aventure humaine", promet la chaîne.

- TMC -

"Premier homme sur la lune : de la conquête au complot", le vendredi 19 juillet sur TMC, ce film d'Aurore Belser, raconté par Ariel Wizman, retrace les coulisses du voyage spatial, avec les grands témoins de l'époque, de Houston au Texas, à Cap Canaveral en Floride, en passant par l'Alabama, avant de se pencher sur ceux qui aujourd'hui mettent en doute l'alunissage, puis de laisser la parole aux "nouveaux conquérants de l'espace" (les milliardaires Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson).

- Arte -

C'est toute une série documentaire que prévoit Arte avec "La conquête de la Lune : toute l'histoire", les 16, 17 et 18 juillet. Signée Robert Stone et produite par PBS avec ARTE, la série raconte l'histoire de la conquête de l'espace de 1957 à 1970, avec des témoignages d'astronautes (Buzz Aldrin...) mais aussi celui de Sergueï Khrouchtchev, fils de l'ancien chef d'État soviétique ou encore de Poppy Northcutt, première femme engagée dans le centre de contrôle de mission de la Nasa.

La chaîne diffuse également le 15 le documentaire "Zétwal", "portrait d'un doux rêveur qui voulut rallier la Lune depuis la Martinique en fusée monoplace".

-RMC Découverte -

"Apollo, la face cachée de la Lune", le 15 juillet sur RMC Découverte, propose de revenir sur les plus grandes heures du programme Apollo. Sa spécificité ? Une réplique identique de la surface de la Lune construite pour le tournage, en plus d'images d'archives, de la 3D et de la réalité virtuelle.

- Chaines thématiques -

- National Geographic propose le 7 juillet "Apollo : Missions vers la Lune", un documentaire sans entretiens ou narration, reposant sur des archives.

-Sur Histoire le 17 juillet, "La Lune, 50 ans après?" interroge notre relation à la Lune aujourd'hui, suivi de "Apollo 8, demander la Lune".

- France 24 prévoit des éditions spéciales de ses magazines