Dans le stress des trains de banlieue d'Ile-de-France

"Catastrophique serait un mot gentil!" Le jugement de Louise est sans appel lorsqu'on l'interroge sur la situation des trains de banlieue en Ile-de-France.

"Il y a toujours des problèmes", explique cette jeune femme rencontrée en gare de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Elle travaille dans la finance à Massy (Essonne) mais vit à Paris et emprunte quotidiennement la ligne B du RER. "Des retards, des temps d'attente qui changent sans explication, des trains dont le terminus change en cours de route, des attentes de vingt minutes à l'heure de pointe....", dit-elle, préférant ne pas donner son nom de famille.

Plusieurs de ses collègues ont démissionné en raison des problèmes de transports. Elle envisage elle aussi de changer de travail pour cette seule raison.

Travaux, fermetures inopinées, suppressions de trains, grèves plus ou moins prévues, malaises, suicides, bagages abandonnés, manque de conducteurs... Souvent pudiquement expliqués par des "difficultés d'exploitation", les "aléas" marquent le quotidien de millions d'utilisateurs du réseau francilien, composé de cinq lignes de RER dans un lacis de liaisons classées de A à U, qui sont (un peu) exploitées par la RATP et (beaucoup) par la SNCF.

Partagée entre la SNCF (au nord) et la RATP (au sud), la ligne B est la moins régulière du réseau d'Ile-de-France, avec un taux de ponctualité de 85,8% sur les dix premiers mois de l'année.

La ligne D est l'autre "mauvaise élève" des trains de la banlieue parisienne, avec une ponctualité de 87,2%. Elle partage d'ailleurs un tunnel dans Paris avec la B, un vrai goulet d'étranglement qui déclenche des retards en chaîne au moindre incident.

Commerçant à Viry-Châtillon (Essonne), Idriss Djelaïd vient de Seine-et-Marne pour faire tourner la boutique. Le trajet lui prend entre une heure trente et deux heures tous les matins.

"Honnêtement c'est la m...", lance-t-il.

"Je prends le RER A, ça va à peu près, mais le D...", se désole-t-il. "Et même le A ça commence à aller moins bien."

En gare de Viry-Châtillon, une petite station de la ligne D, il doit parfois attendre son train trente minutes. Tous les matins, il quitte son domicile à 07H00. "Mais si j'ai un rendez-vous important, je pars à 06H00."

- Grèves inopinées -

L'Ile-de-France a "un des réseaux les plus circulés en Europe, un des réseaux les plus denses, et aussi un des réseaux les plus anciens sur lequel, de fait, il y a massivement des travaux", justifie Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs.

Le réseau banlieue de la SNCF, baptisé Transilien, concentre 70% des clients de la compagnie publique, qui empruntent 40% de ses trains sur 10% du réseau national.

Arpentant les quais de la gare d'Orangis-Bois de l'Epine, à Ris-Orangis (Essonne), Simo --qui ne souhaite pas donner son nom de famille-- prend en photo les écrans d'information et les installations de la station.

Il travaille pour un prestataire missionné par la SNCF pour s'assurer du bon fonctionnement des infrastructures destinées aux voyageurs. Les gares franciliennes, il les a presque toute visitées depuis une dizaine d'années.

"Là ou j'habite, à Colombes (Hauts-de-Seine), il y a souvent des grèves inopinées sur la ligne J", peste-t-il. "On se lève le matin et il n'y a pas de trains."

"Je les soupçonne de ne pas donner les vraies raisons", ajoute-t-il.

Les conséquences sur sa vie personnelle se résument en un mot: "le stress".

Station suivante, en direction de Paris: Grigny-Centre (Essonne). On est ici à 29 km du coeur de la capitale.

Un homme qui ne souhaite pas donner son nom attend le RER D dans le froid en écoutant de la musique. Il est arrivé en France il y a six ans depuis le Portugal et se rend tous les jours à Paris, pour faire le ménage au Parc des expositions, Porte de Versailles.

- Trois heures en avance -

"Je pars toujours trois heures en avance", explique-t-il dans un français hésitant. "Si je pars deux heures avant, je risque d'être en retard", raconte cet homme qui souffle de dépit entre ses lèvres quand on lui demande de parler du RER D et de sa fiabilité.

La D est convalescente, selon Laurent Probst, le directeur général d'Ile-de France Mobilités (IDFM). Notamment grâce à la simplification de son tracé, fin 2018, avec le "débranchement" de liaisons moins fréquentées au sud: l'idée était d'avoir des morceaux de lignes plus courts et donc plus réguliers, mais les voyageurs concernés doivent changer de train à Juvisy ou Corbeil-Essonnes (Essonne).

"Le RER D va beaucoup mieux, le débranchement a permis d'améliorer la régularité. Mais la SNCF nous avait promis une régularité à 90% et on n'y est pas", observe M. Probst.

Matthieu Delcambre, attaché parlementaire au Sénat et adjoint au maire de Boutigny-sur-Essonne (Essonne), est usager d'une branche débranchée. Il n'est pas tendre.

"Je me souviens d'une présentation ubuesque d'Ile-de-France Mobilités (...) où on nous expliquait qu'effectivement à Corbeil-Essonnes, on aurait cinq minutes de battement où on aurait le temps de prendre un petit thé sur les quais, un petit café... Tout le monde rigolait dans la salle", raconte-t-il.

"Aujourd'hui les gens courent pour essayer de choper leur correspondance à Corbeil. Régulièrement on est obligé de courir, régulièrement les trains sont soit en retard, soit n'arrivent pas. Avoir des renseignements ne serait-ce que dans les gares, ça va un petit peu mieux dernièrement mais il y a une période où c'était Koh-Lanta", poursuit-il, en référence à une émission de téléréalité qui soumet les candidats aux pires épreuves.

"C'est plein de petites choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, les gens reprennent leur voiture", conclut l'élu local. "Les gens ont parfois 30, 45 minutes d'embouteillages sur l'autoroute parce qu'on a des transports en commun qui ne fonctionnent pas."

Dans son ouvrage "Métropolitrain" sur le réseau ferré francilien, l'ancien directeur de Transilien Alain Krakovitch --aujourd'hui patron des TGV-- remarque que la ligne D a été conçue en 1987 pour 200.000 voyageurs par jour. Il y en a aujourd'hui plus du triple, et on en attend 900.000 en 2030.

- Sondages -

La SNCF, elle, se satisfait de résultats encourageants selon elle, de sondages réalisés pour le compte d'IDFM. Avec près de 79% de "satisfaits" et "très satisfaits", elle se rapproche des 80%, "le Graal" en la matière selon la directrice de Transilien --la branche de la SNCF qui s'occupe des trains de banlieue--, Sylvie Charles.

Ces relativement bons sondages font tiquer Arnaud Bertrand, président de l'association "Plus de trains", fondée en 2013 par des utilisateurs mécontents de la ligne L (à l'ouest) et qui a depuis étendu son action à toute l'Ile-de-France.

"Les sondeurs vous demandent uniquement si votre voyage s'est bien passé aujourd'hui, et on les voit peu quand les choses se passent mal", persifle-t-il.

De même, note-t-il, les chiffres de régularité ne prennent pas en compte les trains annulés la veille.

"Ici il n'y a plus de réflexion, parce qu'il n'y a plus de schéma directeur, il n'y a plus de stratégie, on fait les choses un peu comme elles arrivent, c'est-à-dire en fonction de l'actualité, de l'urgence...", accuse Matthieu Delcambre.

De fait, entre IDFM (qui organise, subventionne l'exploitation et finance l'achat des trains), la région (qui planifie), l'Etat (qui garde son mot à dire), SNCF Réseau (qui a la main sur la plupart des travaux), SNCF Gares & Connexions, les opérateurs historiques RATP et Transilien SNCF, les élus influents... L'organisation institutionnelle tourne parfois à la cacophonie.

"Quand on doit gérer des incidents dans une structure complexe et hyper dense, ça se passe difficilement", remarque un cadre de l'exploitation des RER.

Les --interminables-- travaux sont pourtant jugés indispensables, au risque de voir le réseau craquer complètement.

"Les trains en Ile-de-France sont en train de changer de visage à la fois par les travaux massifs sur le réseau et par le renouvellement sans précédent du matériel roulant par Ile-de-France Mobilités", souligne le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet. Sur ce dernier point, la présidente d'IDFM Valérie Pécresse a prévu de dépenser une douzaine de milliards d'euros depuis 2016 pour acheter ou rénover 850 trains.

"Toute la difficulté sur un réseau aussi dense, c'est d'avoir des travaux et de continuer à faire rouler autant de trains", remarque M. Fanichet.

D'où des fermetures de lignes, souvent le soir et/ou le week-end, et --c'est nouveau--, des difficultés à affréter des bus de substitution pour convoyer les usagers, faute de conducteurs.