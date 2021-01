Dans les hôpitaux de Bagdad, le spectre des années noires de retour

Mères éplorées, frères survoltés: dans un hôpital de Bagdad, des familles en détresse vont de lit en lit pour tenter de reconnaître un proche après l'attentat le plus sanglant depuis des années, jeudi, dans la capitale irakienne.

Dans l'hôpital Cheikh Zayyed, à moins de trois kilomètres de la place Tayaran où deux kamikazes se sont fait exploser dans la matinée, six corps sans vie ont été amenés et 13 blessés tentent de survivre malgré la violence du choc.

Tous se trouvaient il y a quelques heures sur la place très fréquentée du centre de la capitale de dix millions d'habitants -lieu de rendez-vous des journaliers attendant un employeur pour rejoindre un chantier ou d'autres travaux-, ou déambulaient sur le marché des vêtements d'occasion.

Vendeurs, journaliers ou badauds, ils tentaient de nourrir ou d'habiller leurs familles dans un pays qui traverse sa pire crise économique, sur fond de chute du pétrole et de dévaluation brutale.

- "Que vont devenir ses petits?" -

"Mon frère est marié, il a deux enfants et ce matin il est sorti pour ramener de quoi les nourrir. Que vont devenir ses petits maintenant?", lance Abbas Sami, 25 ans, sans nouvelle de son frère depuis l'explosion qui a fait au moins 32 morts et plus d'une centaine de blessés.

A l'hôpital al-Kindi, lui aussi distant de quelques kilomètres du lieu de l'attaque, des infirmiers en blouse bleue poussent un brancard au milieu de familles qui courent.

Un peu plus loin, le ministre de la Santé Hassan al-Tamimi se penche sur un homme sous respirateur qui lutte pour sa vie sous une couverture se soulevant à peine.

Mazen al-Saadi, lui, est un miraculé. Il a survécu à l'explosion sur Tayaran qu'il arpentait avec un ami.

Ce dernier "s'est éloigné de quelques mètres, puis, avec le souffle de l'explosion, je ne l'ai plus vu... jusqu'à maintenant", se lamente l'Irakien de 34 ans qui vient d'apercevoir le cadavre de son ami à l'hôpital Cheikh Zayyed.

Avec les législatives promises en juin par un gouvernement porté au pouvoir après une révolte inédite, mais pris à la gorge financièrement et sans soutien politique ni populaire, "on s'attendait à un retour des attentats", poursuit l'homme.

Mais alors que le feuilleton politique ne cesse de laisser envisager un report ou une annulation du scrutin, "les conflits politiques sont de retour et on pourrait revenir dans le passé", à l'époque où les conflits confessionnels et politiques ont plongé le pays dans la guerre civile de 2006 à 2010.

Le bilan des attaques de jeudi est sans commune mesure avec les pires heures des attaques jihadistes coordonnées aux quatre coins de Bagdad. On est aujourd'hui loin des 15 voitures piégées par jour ou des attentats faisant plus de 300 morts, mais les Bagdadis s'étaient habitués à la stabilité, oubliant les années noires d'Al-Qaïda puis du groupe Etat islamique (EI).

Mais jeudi, dans les regards, la peur est la même. Et avec l'expérience du passé, tous disent ne pas se faire d'illusions.

- "Impossible de vivre ici" -

"Ils sont où les renseignements? Comment des jihadistes peuvent arriver au coeur de Bagdad alors que le gouvernement dit qu'il a gagné contre l'EI?", s'emporte Abou Zayneb qui a perdu son frère.

Sous couvert d'anonymat, un responsable du renseignement reconnaît lui-même un manquement.

"Nous étions en alerte pour les fêtes de fin d'année, nous nous attendions à des attaques et finalement rien n'a eu lieu, on a baissé la garde", avoue-t-il à l'AFP.

Tout cela, affirme Abou Zayneb, comme les 40 millions d'autres Irakiens régulièrement, c'est la faute de la corruption qui ronge toutes les institutions même celles censées assurer la sécurité de tous.

"L'Irak a été dévoré par la corruption et les conflits entre politiciens", accuse cet Irakien de 40 ans.

Autour de lui, des familles racontent avoir fait le tour de plusieurs hôpitaux en vain.

"Leurs téléphones ne répondent plus et on n'a absolument aucune idée de ce qu'ils sont devenus", lance un homme.

"Il y avait déjà la pauvreté, maintenant le retour des explosions. Le répit ne dure jamais longtemps", se lamente Abbas Sami.

"C'est impossible de vivre dans ce pays!"