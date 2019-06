Dans un G20 divisé, l'engagement pour le climat loin d'être acquis

Dans un G20 divisé, il n'est pas acquis que le président français Emmanuel Macron parvienne à convaincre ses homologues de marquer dans leur communiqué final d'Osaka un engagement ferme pour le climat, lui qui a fait de "l'ambition climatique" une "ligne rouge".

La France en a fait "la priorité" du sommet: obtenir que les leaders des grandes puissances mondiales -- hors Etats-Unis -- réaffirment samedi leur engagement à lutter contre le réchauffement climatique, en s'appuyant sur l'accord de Paris signé en 2015.

Mais "ce n'est pas acquis", a reconnu vendredi l'Elysée. Qui craint que le président américain Donald Trump ne réussisse à convaincre d'autres dirigeants de suivre son exemple en tournant le dos à cet accord international. "Ce ne serait plus 19+1 (19 membres face aux Etats-Unis, ndlr) mais 18+2 ou 17+3..., ce qui serait pour nous inacceptable", selon un membre de l'entourage du président français, qui cherche à gagner à l'international une image de champion de l'environnement qu'il peine à imposer en France.

Emmanuel Macron a fait monter la pression en fixant une "ligne rouge": la France ne signera pas la déclaration finale du sommet si elle ne défend pas "l'ambition climatique", alors que Donald Trump peut compter sur plusieurs potentiels soutiens dans le groupe des 20 pays les plus puissants du monde: le Brésil de Jair Bolsonaro, ou des alliés historiques comme l'Arabie saoudite ou le Japon, pays hôte.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe "a promis de donner dans les débats la priorité au changement climatique, avec le commerce. Mais les indices permettent de dire qu'il est peu probable qu'il puisse faire plus que ses prédécesseurs. Le Japon, favorable au charbon, semble préférer un communiqué minimaliste plutôt que de stigmatiser les Etats-Unis", estimait avant le sommet Fernanda de Carvalho, une responsable de l'ONG WWF.

Le projet de communiqué circulant avant le début de G20 ne mentionnait pas "réchauffement climatique" et "décarbonisation", selon des informations de presse, illustrant la sensibilité du dossier.

Un refus d'endosser le communiqué serait une première diplomatique pour la France dans l'histoire des sommets du G20, qui se terminent généralement sur une déclaration consensuelle, fruit de délicates négociations menées dans les coulisses par les "sherpas" des dirigeants.

Le chef de l'Etat assume, en prenant l'opinion comme témoin. "Nos concitoyens, à juste titre, vont nous dire: +Vous allez à l’autre bout du monde. Vous quittez le pays pour quatre jours. Votre bilan carbone est discutable et vous mettez des mots sur une page qui ne sert à rien?+", justifie-t-il.

L'Elysée affirme que la position de la "ligne rouge" est partagée par les dirigeants des autres pays européens membres du G20, comme l'Allemagne, ainsi que par le Canada.

- "Foi des convertis" -

Mais certains ne partagent pas sa détermination à bloquer des accords commerciaux entre l'UE et des pays se désengageant de l'accord de Paris, comme il menace de le faire avec le Mercosur si le Brésil prenait cette décision.

Sur le climat, Emmanuel Macron affirme avoir "la foi des convertis récents". Après avoir pris véritablement conscience de son enjeu central au "second semestre de l'année dernière", période marquée par la démission de son emblématique ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot et le début de la mobilisation des jeunes contre l'inaction des Etats.

A l'étranger, il avait marqué les esprits dès 2017 en détournant le slogan de campagne de Donald Trump "Make America Great Again", en "Make Our Planet Great Again", lorsque ce dernier avait annoncé le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris. L'année suivante, il avait reçu le prix de "champion de la Terre" décerné par les Nations unies.

En France cependant, les critiques restent plus nombreuses que les louanges, les ONG regrettant régulièrement que les discours volontaristes du président ne se traduisent pas dans les faits. Cette semaine, les experts indépendants du Haut conseil pour le climat (HCC), mis en place par Emmanuel Macron, ont jugé que, malgré des "objectifs ambitieux", les actions engagées par le gouvernement étaient "insuffisantes".