Dans un hôpital de la banlieue de Rome débordé par le Covid, "la pression est constante"

"Nous sommes débordés de demandes d'hospitalisation (...) la pression est constante", soupire Antonino Marchese, qui dirige un hôpital Covid dans la banlieue de Rome, où le service de réanimation compte plus de 70% de non-vaccinés, alors que le gouvernement encourage vivement la vaccination.

"La situation est pesante", confie à l'AFP le docteur Marchese, directeur sanitaire de l'hôpital Casalpalocco, qui accueille actuellement 111 patients pour une capacité de 120 lits, dont 35 en réanimation. A l'origine spécialisé en cardiologie, cet établissement est désormais entièrement dédié aux malades du Covid.

"Cette situation dure déjà en gros depuis un mois. Nous sommes systématiquement pleins", déplore-t-il en réajustant ses lunettes sur son visage encadré de cheveux bouclés poivre et sel. Au niveau national, le taux d'occupation des patients Covid en réanimation a grimpé de 10 à 13% entre le 17 et le 29 décembre.

Comme ses voisins européens, l'Italie est actuellement confrontée à un important rebond des contaminations. Presque 100.000 nouveaux cas (98.020) ont ainsi été enregistrés mercredi, et plus de 600.000 personnes sont actuellement positives.

Face à cette augmentation liée au variant Omicron, le gouvernement de Mario Draghi a décidé mercredi soir d'exiger le pass vaccinal dans les transports, les hôtels, les terrasses de restaurants, les foires et congrès ainsi que les piscines et salles de gym.

Ces mesures entreront en vigueur à la fin des vacances scolaires le 10 janvier, selon le décret-loi "introduisant des mesures urgentes pour contenir la diffusion de l'épidémie de Covid-19" adopté lors du conseil des ministres.

Jusqu'ici, pour prendre le train et l'avion, il suffisait d'être en possession d'un pass sanitaire "de base", qui pouvait être obtenu grâce à la vaccination mais aussi avec un test négatif.

Le pass vaccinal, baptisé en Italie "pass sanitaire renforcé", s'obtient seulement avec un cycle vaccinal complet ou après guérison du Covid. Le pass vaccinal n'est actuellement exigé que pour certaines catégories professionnelles comme le personnel de santé et les forces de l'ordre.

- "Indescriptible" -

Quelque 85,8% de la population âgée de plus de 12 ans est vaccinée, mais avec ces mesures le gouvernement espère convaincre une partie des 6 millions de plus de 12 ans récalcitrants au vaccin, qui représentent la grande majorité des malades du Covid finissant en réanimation et risquent de mettre en surchauffe le système sanitaire national.

A Casalpalocco, "le pourcentage dépasse les 70%, à 72-73% de patients non vaccinés", confirme le Dr Marchese en consultant les derniers chiffres sur son ordinateur. En réanimation, les patients intubés ou ayant subi une trachéotomie, dont certains ne sont pas conscients, sont surveillés par un ballet d'infirmiers en combinaison intégrale.

A un autre étage, deux patients sortis de réanimation s'apprêtent à rentrer enfin chez eux.

"Je suis ici depuis le 6 décembre (...) j'allais très mal quand je suis arrivé", raconte Roberto Cassina, 53 ans. "Je n'étais pas vacciné", reconnaît-il. Et quand on lui demande s'il se fera vacciner, il reste évasif: "Je ne sais pas, je dois y réfléchir (...) J'ai encore des doutes".

En revanche, dans la chambre d'en face, Gianpaolo Coin, lui aussi sur le départ, répond sans ambiguïté par l'affirmative, confessant avoir eu "très peur". "Avec ma femme, nous avons cru que nous allions mourir", avoue cet homme de 75 ans au bord des larmes, "c'est indescriptible".

Le gouvernement a aussi décidé mercredi de supprimer la quarantaine de dix jours pour les cas contacts vaccinés ou guéris du Covid. Les non vaccinés devront quant à eux continuer à respecter une quarantaine de dix jours.

Cet assouplissement des règles de quarantaine vise à empêcher la paralysie de certains secteurs comme les transports, où le nombre important d'employés en quarantaine a conduit par exemple à l'annulation de nombreux trains.

Enfin, les structures sportives seront soumises à des jauges: 35% pour les enceintes couvertes et 50% pour celles en plein air.

"Je trouve ces directives du gouvernement absolument fondamentales, et même selon ma modeste opinion on devrait arriver à une décision unitaire au moins au niveau européen sur l'obligation vaccinale", "parce que c'est seulement comme cela qu'on pourra gagner cette bataille", estime le Dr Marchese.