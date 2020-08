Dauphiné: Roglic frôle la catastrophe, Kämna remporte la 4e étape

Maillot jaune à la veille de l'arrivée, le Slovène Primoz Roglic a frôlé la catastrophe dans la 4e étape du Critérium du Dauphiné gagnée samedi à Megève par l'Allemand Lennard Kämna et marquée par des chutes et abandons.

Des quatre premiers du Tour de France 2019, trois ont renoncé en quelques heures durant cette chaude journée. Le vainqueur, le Colombien Egan Bernal, avant le départ des 157 kilomètres, pour une douleur au dos. Les troisième et quatrième, respectivement le Néerlandais Steven Kruijswijk et l'Allemand Emanuel Buchmann, en raison d'une chute survenue dans une descente après une trentaine de kilomètres, en même temps que d'autres coureurs, notamment Thibaut Pinot.

Si le Français, touché à un mollet, a pu continuer sans problème et régler les autres favoris à l'arrivée, Kruijswijk, touché à une épaule, et Buchmann, ont abandonné. Avec un gros point d'interrogation sur la participation de Kruijswijk, un homme-clé dans le dispositif de l'équipe Jumbo, au prochain Tour de France (29 août au 20 septembre).

La formation néerlandaise, qui a perdu avec Kruijswijk un lieutenant précieux voire un leader de rechange, a même craint le pire quand Roglic a chuté à son tour peu après la mi-course (Km 82). Le fessier droit à l'air, le maillot déchiré à plusieurs endroits laissant voir des écorchures, le Slovène a repris la course et sa place dans les premiers rangs du groupe des favoris jusqu'à l'arrivée de l'étape, jugée sur l'altiport de Megève.

- Pinot à 14 secondes -

Roglic, marqué dans sa chair, a gardé plusieurs équipiers avec lui, l'Américain Sepp Kuss et surtout le Néerlandais Tom Dumoulin, dans la montée de Bisanne, le col principal (12,4 km à 8,2 %) du jour. Le retour après la descente du Belge Wout Van Aert, au registre décidément très large, a encore renforcé le collectif de son équipe.

A l'arrivée, les écarts en haut du classement sont restés identiques. Avec une avance limitée pour Roglic, 14 secondes sur Thibaut Pinot et 24 secondes sur un autre Français, Guillaume Martin, qui a plafonné dans Bisanne mais a grignoté une place au classement général.

Pour la victoire d'étape, tout s'est joué entre les rescapés de l'échappée lancée dès les 20 premiers kilomètres. Dans la montée de l'altiport, d'une pente modérée (7,4 km à 4,7 %), Kämna, catalogué rouleur/grimpeur, s'est montré le plus fort pour enlever, à 23 ans, sa première victoire chez les professionnels.

Médaillé d'argent de la course espoirs des Mondiaux en 2017 (derrière Benoît Cosnefroy), le jeune Allemand a renoncé au cyclisme pendant quelques mois l'année suivante avant de reprendre le cours de sa carrière. Puis rejoindre cette saison l'équipe Bora et son leader Buchmann auquel il devait servir de point d'appui dans le final de cette étape. La chute du début de course a chamboulé leur plan.

Dimanche, la 5e et dernière étape se court autour de Megève en passant par les cols de Romme et de la Colombière dans la première moitié de parcours. L'arrivée est jugée de nouveau à l'altiport de Megève après 153,5 kilomètres.