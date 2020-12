Dave Brubeck sur Open Jazz pendant les fêtes pour le centenaire de sa naissance

Alex Dutilh, pour le centenaire de la naissance de Dave Brubeck, consacre dix épisodes de son émission Open Jazz, du 21 décembre au 1er janvier sur France Musique, au pianiste américain qu'un titre, l'un des plus grands tubes du jazz, a suffi à rendre célèbre: "Take Five".

Dave Brubeck, né le 6 décembre 1920 et décédé le 5 décembre 2012, est entré au Panthéon du jazz pour le célébrissime "Take Five", une composition de son saxophoniste alto Paul Desmond, à la métrique inhabituelle, figurant sur le disque du même nom paru en 1959.

A 18 ans, alors qu'il s'oriente vers une carrière de vétérinaire, Dave Brubeck, qui finance ses études en jouant dans des clubs autour de son campus, bifurque vers l'enseignement de la musique.

Après la Seconde Guerre mondiale, il approfondit son savoir-faire auprès du compositeur français Darius Milhaud puis lance sa carrière en 1947 à San Francisco au côté de celui qui deviendra son plus proche complice: le saxophoniste Paul Desmond, dont le son chaud et velouté sera la marque de fabrique de leur quartette.

Avec ce quartette, complété par Joe Morello (batterie) et Eugene Wright (contrebasse), ils connaissent la consécration en 1959 avec "Time Out". Bâti sur des rythmiques inhabituelles, cet album recèle deux morceaux d'anthologie: "Take Five" composé par Desmond et "Blue Rondo a la Turk" signé par Brubeck, qui fut adapté par Claude Nougaro pour sa chanson "A Bout de Souffle" en 1965.

Pour sa série d'épisodes qu'il lui consacre, Alex Dutilh s'appuiera sur une longue interview du musicien réalisée à son domicile dans le Connecticut, en 2009.

La série s'achèvera le 1er janvier 2021 avec en guise d'étrennes la diffusion de l'enregistrement, jusqu'ici inédit, d'un concert donné par Dave Brubeck le 23 juillet 2004 à Stockholm.

Egalement dans le cadre de ce centenaire, un concert à l'Olympia en 1972 de Dave Brubeck au sein d'un quintette avec Paul Desmond et un autre grand du jazz, le saxophoniste Gerry Mulligan, diffusé début décembre dans Les Légendes du Jazz, autre émission sur France Musique, est toujours disponible en podcast.