David Belliard élu tête de liste EELV pour les municipales à Paris en 2020

David Belliard, le chef de file du groupe Europe Ecologie-Les Verts au Conseil de Paris, a été élu samedi tête de liste des écologistes pour mener la bataille des municipales à Paris en mars 2020, a-t-on appris auprès de son entourage.

Il était l'un des deux favoris à cette primaire, avec le conseiller régional d'Ile-de-France et porte-parole d'EELV Julien Bayou, qui souhaitait faire un tandem avec l'adjointe en charge de l'Economie sociale et solidaire à la mairie de Paris, Antoinette Guhl, également candidate.

David Belliard a obtenu 252 voix, et Julien Bayou 204. Ce dernier s'est désisté à l'issue du premier tour. Au total, 509 votants se sont exprimés.

Sept prétendants s'étaient présentés à cette primaire, dont seulement deux femmes.

Porté par le score des écologistes dans la capitale aux européennes (19,9%), David Belliard, 41 ans depuis mercredi, avait expliqué à l'AFP espérer "prendre la tête d'une coalition écologiste et de gauche" aux municipales. Il s'est récemment montré très hostile à la mise en place d'une police municipale à Paris, annoncée par la maire socialiste Anne Hidalgo.

Quatre autres personnes étaient candidates : Philippe Stanisière, membre du bureau national d'EELV, Corinne Faugeron, adjointe en charge de la démocratie locale à la mairie du IVe arrondissement, ainsi que Boniface N'Cho, adjoint chargé du dialogue social à la mairie du IVe, et Jérôme Gleizes, conseiller métropolitain.

Les quelque 700 adhérents à jour de cotisation et ayant une ancienneté de plus de trois mois invités à voter devaient départager les candidats sur leur personnalité et leur parcours, plus que sur le fond, puisque le projet, unique, devait être débattu tout au long de la journée de samedi, lors de leur assemblée générale.