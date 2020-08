De Jules Verne à Greta Thunberg: Boris Hermann, marin allemand au sens large

A 2 mois, il gazouillait en mer du nord. A 39 ans, Boris Hermann est le premier Allemand à s'engager sur le mythique Vendée Globe après avoir englouti les récits des plus grands navigateurs, parcouru le monde et avoir joué les chevaliers servants pour Greta Thunberg et sa cause.

Dimanche 8 novembre, Boris Hermann (Seaexplorer - Yacht Club de Monaco) prendra le départ du Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire et sans escale en Imoca (voilier monocoque de 18 m).

"Mes parents m'ont emmené en mer, le long des côtes allemandes, j'avais 6 semaines. Le Vendée Globe m'a fasciné quand j'avais 16 ans, j'ai lu plein de bouquins, sur Moitessier, Tabarly. Mais aussi les livres de Philippe Monet, Ellen MacArthur, Pete Goss, et celui du Canadien Derek Lubdy, 'The Godforsaken Sea' ('L'épreuve. Courir dans les eaux les plus dangereuses du monde', NDLR)", raconte - en français - Hermann à l'AFP.

C'est à Sainte-Marine, petit port finistérien sur la rivière de l'Odet - "là où Eric Tabarly naviguait" -, qu'il pose sa valise en 2001.

"Je suis arrivé avec mon tout petit français, j'habitais dans ma voiture. C'était encore vraiment la Bretagne, le joli cliché de la Bretagne loin du reste de l'Europe, c'était une belle expérience, le rythme était beaucoup plus calme, je n'avais pas de téléphone mobile, ni d'ordinateur. Juste mon petit cahier et quelques pièces à mettre dans l'appareil pour téléphoner", se souvient-il.

- A l'école de Desjoyeaux et Soldini -

Le navigateur est venu faire +sa mini+ - la Mini-Transat, une course transatlantique en solo formatrice pour les aspirants du grand large.

"J'étais seulement le troisième Allemand à la faire. En Allemagne, notre culture de la course au large est plus timide mais il y a quand même une richesse dans les clubs de voile avec de très jolies institutions, certains dépensent 6 millions par an pour de beaux projets", souligne-t-il.

Après ses études, il rencontre le chef d'une entreprise de transport maritime qu'il embarque sur un projet de 2 ans en Class40 (monocoque de 12 m). L'entreprise fera ensuite faillite, ruinant leur aventure commune d'un Vendée Globe en 2008/2009.

"Il m'aura fallu 8 ans pour retrouver mon projet à moi mais ça a été un détour, entre guillemets, qui m'a fait faire des records partout dans le monde", dit-il.

Hermann aura navigué avec l'Italien Giovanni Soldini à bord de Maserati et fait le tour du monde en équipage en quête du Trophée Jules Verne avec Francis Joyon (Idec Sport) en 2015 mais sans record à la clé (47 jours quand le record était de 45 jours). Celui qui s'est aussi formé auprès de Michel Desjoyeaux, double vainqueur du Vendée Globe, a terminé 5e de la Barcelona World Race en 2010 (tour du monde en double).

- Famille princière de Monaco -

En 2016, un Allemand rachète le tout nouvel Imoca de la team Gitana (écurie Edmond de Rothschild) et le confie à Hermann, qui rejoint alors la team Malizia, fondée par son ami Pierre Casiraghi, neveu du Prince Albert de Monaco. L'aventure Vendée Globe est lancée.

Une Route du Rhum en 2018 (il finit 5e) et deux Transat Jacques-Vabre (4e en 2017, 12e en 2019) et le voilà aujourd'hui propulsé en tête du classement provisoire Imoca Globe Series 2018/2021, à trois mois du départ du Vendée Globe.

"Boris est extrêmement (concentré) sur le Vendée Globe depuis 3 ans, c'est sept jours sur sept, c'est impressionnant", remarque l'un de ses coéquipiers, l'Anglais Will Harris, ajoutant que Hermann, tout jeune papa, ne rate aucun stage collectif au pôle France de Port-la-Forêt.

Le navigateur allemand, qui partage sa vie entre sa base de Lorient et sa ville de Hambourg, prend même le temps de faire des relations publiques pour la planète.

Il y a un an, il accueillait la militante écologiste suédoise Greta Thunberg à bord de son beau bateau noir et gris clair pour un voyage de l'Angleterre à New York, où elle se rendait pour un congrès. Une évidence pour le marin qui œuvre aussi activement pour la protection des océans.