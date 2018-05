De nombreuses chaÃ®nes Ã  l'heure anglaise pour le mariage royal

Les téléspectateurs auront l'embarras du choix samedi pour suivre le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, qui sera diffusé en direct par de nombreuses chaînes généralistes et d'information en continu.

La cérémonie proprement dite, qui se déroulera dans la chapelle Saint-George du château de Windsor, débutera à 13H00 (heure française), mais de nombreux diffuseurs lanceront leurs émissions spéciales plusieurs heures avant, et certains prolongeront l'événement avec des émissions en plateaux, interviews de spécialistes des têtes couronnées, documentaires et autres reportages.

- TF1 et sa chaîne d'info LCI proposeront plus de 5 heures de direct, à partir de 10H00. La retransmission de la cérémonie sera présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. TF1 prolongera cette programmation royale avec un documentaire à 15H30, suivi du magazine de reportage 50' Inside qui sera consacré à la monarchie britannique.

- Le service public ne sera pas en reste, avec une édition spéciale à partir de 09H55 sur France 2, retransmise en simultané sur la chaîne franceinfo et TV5Monde. Elle sera présentée par Julian Bugier et évidemment l'incontournable Stéphane Bern, animateur phare de la chaîne et grand expert des familles royales.

- M6 déroulera également le tapis rouge aux Windsor, de 10H40 à 14H45. Nathalie Renoux présentera le documentaire "Harry et Meghan: une love story des temps modernes", puis recevra des invités pour la diffusion en direct du mariage. W9, autre chaîne du groupe M6, proposera de son côté une "soirée spéciale", à partir de 18H55 et jusqu'à 1H20, qui permettra notamment de revivre les moments forts de l'événement.

- Outre LCI et franceinfo, les autres chaînes d'info seront de la partie. A commencer par BFMTV, qui mettra les petits plats dans les grands, avec une journée consacrée quasi-entièrement à l'événement, dès 06H00 du matin, pour ne rien rater des derniers préparatifs. Le magazine "7 jours BFM", de 18 à 20H00, sera également présenté depuis Windsor. De son côté, CNews a programmé, plus sobrement, une édition spéciale à partir de 11H00.

- Même certaines radios se mettront pour l'occasion à l'heure anglaise, notamment RTL qui proposera une édition spéciale de 12H30 à 13H30, ou Europe 1 qui rediffusera un numéro d'"Au coeur de l'histoire", sur le mariage de Wallis Simpson, qui avait contraint Edouard VIII à abdiquer.