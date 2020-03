De nombreuses personnalités font leurs adieux à Hervé Bourges

De nombreuses personnalités de l'audiovisuel et de la francophonie ont rendu un dernier hommage à Hervé Bourges, lors de ses obsèques qui se sont déroulées lundi matin en l'église Saint Eustache à Paris, a constaté l'AFP.

Les journalistes Michèle Cotta, Claude Sérillon et Bruno Masure, mais aussi l'animatrice et productrice de télévision Daniela Lumbroso ou encore l'ancien président de Radio France et du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) Michel Boyon faisaient notamment partie de l'assistance.

Grande figure de l'audiovisuel français, amoureux de de l'Afrique, et défenseur de la francophonie, Hervé Bourges s'est éteint le 23 février à l'âge de 86 ans.

Né le 2 mai 1933 à Rennes (Ille-et-Vilaine), il fut diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ) en 1955. Sa vie fut ensuite un long parcours entre médias, politique et même diplomatie, un temps ambassadeur de France auprès de l'Unesco.

Journaliste, patron successif des chaînes de télévision TF1, puis de France 2 et France 3 et du groupe France Télévisions, et de la radio RFI, Hervé Bourges avait également été à la tête du CSA, le régulateur de l'audiovisuel, de 1995 à 2001.

Il fut aussi un militant anti-colonialiste du temps de la guerre d'Algérie, très attaché à l'Afrique et un défenseur acharné de la langue française et de la francophonie.

De nombreuses personnes dans les différentes sphères où il avait évolué lui avaient rendu hommage, après l'annonce de son décès.

"Il fut un des grands architectes du paysage audiovisuel français", avait salué dans un communiqué le président de la République Emmanuel Macron, ajoutant que "toute sa vie, il aura ouvert à tous des fenêtres sur le monde et jeté des ponts entre la France et l'Afrique".

bur-fpo/rh/pb

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1