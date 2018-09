De possibles avancées sur le Brexit offrent un soutien à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris a fini en hausse (+0,33%) lundi, soutenue par la perspective de possibles avancées sur le Brexit, qui a pris le pas sur les inquiétudes habituelles liées à la guerre commerciale.

L'indice CAC 40 a pris 17,41 points à 5.269,63 points, dans un volume d'échanges moyen de 3 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en très légère progression de 0,16%.

La cote parisienne a ouvert à l'équilibre avant de s'enhardir au fil de la séance.

"Aujourd'hui le marché ne s'est pas trop mal tenu. Les indices européens ont profité des nouvelles positives liées au Brexit, avec des déclarations de Michel Barnier évoquant la possibilité d'un accord d'ici 6 à 8 semaines", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

"Si nous sommes réalistes, nous sommes capables de parvenir à un accord sur la première étape de ces négociations, à savoir le traité sur le Brexit, dans les six ou huit semaines", a ainsi affirmé le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, au cours d'une conférence en Slovénie, le Bled Strategic Forum 2018.

"Cette nouvelle donne une bouffée d'air aux marchés européens et prend le pas sur la thématique des valeurs technologiques qui reste présente", a estimé M. Baradez. "Avec la dernière surenchère commerciale du président américain en direction de la Chine", a-t-il poursuivi, "les titres technologiques et en particulier les plus exposés à ce dossier, comme Apple, sont fragilisés."

Donald Trump a jeté de l'huile sur le feu vendredi avec Pékin en envisageant de taxer toutes les importations chinoises. Le lendemain, les chiffres de l'excédent commercial chinois ont de nouveau montré un envol en août.

Parallèlement, les responsables au Commerce européen et américain devaient tenter lundi à Bruxelles d'esquisser les premiers contours d'un hypothétique accord commercial.

Du côté des indicateurs, la croissance devrait accélérer au troisième trimestre en France pour atteindre 0,4%.