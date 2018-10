Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, et Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture, ont annoncé jeudi le déblocage de 21 millions d’euros supplémentaires en faveur du patrimoine.

"Cette décision signe la mobilisation pleine et entière de l’ensemble du gouvernement au service de notre patrimoine", affirment les deux ministres dans un communiqué, soulignant que cette somme accompagnera "l'élan populaire" du Loto du patrimoine, dont les recettes "devraient atteindre 20 millions d'euros".

"Le patrimoine touche à ce que nous sommes. Il est notre héritage commun, notre lien à hier autant qu’à demain. Il est ce que nous recevons et ce que nous laissons", ont souligné les deux ministres, reprenant une phraséologie souvent employée par le président Macron.

Un loto et un jeu de grattage avaient été notamment lancés cette année pour contribuer à restaurer 18 monuments "emblématiques" en péril, sur quelque 270 sélectionnés.

Les deux ministres ont rendu hommage à l’engagement de Stéphane Bern qui, à la demande d'Emmanuel Macron, a suscité une "mobilisation exceptionnelle des Français dans le cadre du Loto du Patrimoine" depuis le printemps.

La Culture va bénéficier en 2019 d'un budget de 10 milliards d'euros, comme l'an passé, pour financer notamment la protection du patrimoine et l'expérimentation d'un pass culture pour les jeunes de 18 ans, avait annoncé en septembre Françoise Nyssen, que Franck Riester a remplacée la semaine dernière rue de Valois.

La préservation du patrimoine fait l'objet d'un engouement et d'une prise de conscience croissants, nombreuses étant les initiatives pour collecter des fonds et protéger des sites architecturaux et naturels menacés par l'urbanisation et le réchauffement climatique. Les émissions de Stéphane Bern en prime time sur de grandes chaînes de télévision ont eu un grand impact pour faire connaître certains des monuments menacés.

Plusieurs appels au mécénat et aux dons ont été lancés ces dernières semaines. Une souscription nationale a été lancée jeudi pour restaurer complètement la maison de Pierre Loti en Charente-Maritime.

Le 9 octobre, le Louvre, dans le cadre de sa campagne annuelle "tous mécènes !", avait lancé un appel au don privé pour restaurer l'Arc du Carrousel, monument de l'époque napoléonienne emblématique du Jardin des Tuileries.