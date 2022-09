Décès d'Elisabeth II : "Operation Unicorn", que va-t-il se passer en Ecosse ?

La reine Elizabeth II est décédée jeudi à l'âge de 96 ans dans sa résidence d'été à Balmoral en Ecosse. C'est donc une autre procédure, l'"Operation Unicorn" (Opération licorne), qui va être suivie dans les jours à venir.La licorne est un symbole de l'Ecosse et figure sur le blason écossais, avec le lion anglais.Avant même l'annonce du décès et alors que les médecins royaux avaient fait part de leurs préoccupations concernant l'état de santé de la monarque, certains aspects de l'opération London Bridge avaient déjà été activés : les présentateurs de la BBC avaient par exemple tous revêtu leur costume et cravate noirs de rigueur.Selon les médias écossais, l'expression "Operation Unicorn" pour organiser un décès royal en Ecosse a été utilisé pour la première fois au Parlement en 2017 afin d'anticiper la foule du monde entier qui devrait se précipiter dans la nation britannique.Selon le quotidien écossais The National, le Parlement écossais sera immédiatement suspendu après l'annonce de la mort d'Elizabeth II. Admirateurs, journalistes et dirigeants du monde entier devraient se rendre en Ecosse."Si la reine meurt en Ecosse, son corps reposera au palais d'Holyroodhouse (la résidence officielle de la reine à Edimbourg), son cercueil étant ensuite transporté à la cathédrale" dans le centre de la capitale écossaise, indiquait The National.Le public pourra signer un livre de condoléances devant le Parlement, selon le journal.Son corps doit ensuite être transporté à Londres à bord d'un train royal, sans que l'on sache pour l'instant combien de jours il resterait en Ecosse.Les funérailles sont censées avoir lieu une dizaine de jours après le décès.