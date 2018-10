Décès de Jean Gervoson, co-fondateur du groupe Andros

Le co-fondateur du géant de l'agro-alimentaire Andros, Jean Gervoson, est décédé lundi à l'âge de 98 ans, a-t-on appris mercredi dans un communiqué du groupe.

"Capitaine d'industrie reconnu et respecté, Jean Gervoson a conduit Andros jusqu'en 2000 et laisse en héritage une entreprise familiale prête à faire face aux défis de demain sous l'impulsion et la présidence de son fils Frédéric", selon le texte.

Le groupe familial, installé dans le Lot à Biars-sur-Cère, a été créé il y a 60 ans par Jean Gervoson et Pierre Chapoulart. Il emploie aujourd'hui plus de 3.000 collaborateurs en France.

"En 1971, dans un contexte de changement radical de consommation et de distribution, Jean Gervoson a crée les confitures Bonne Maman", ajoute le communiqué.

En plus des marques Andros et Bonne Maman, le groupe possède aujourd'hui Pierrot Gourmand, les biscuiteries Saint-Michel et Mamie-Nova.

Très discret, le groupe communique peu. Selon le magazine Capital, Andros enregistrerait un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards d'euros et distribuerait ses produits dans 125 pays.