Décès de l'historien Michel Vovelle, spécialiste de la Révolution française

L'historien Michel Vovelle, spécialiste de la Révolution française et auteur prolifique, est décédé samedi à Aix-en-Provence à l'age de 85 ans, a annoncé sa fille Sylvie à l'AFP.

Le professeur émérite à l’université de la Sorbonne Paris-I, ancien directeur de l’Institut d’histoire de la révolution française était l'auteur de plus de trente-cinq ouvrages personnels traduits en une dizaine de langues, plus de quarante écrits en collaboration et plusieurs centaines d’articles.

Né le 6 février 1933 à Gallardon en Eure-et-Loire d'un instituteur et d'une institutrice, Michel Vovelle a notamment étudié aux lycées Louis-le-Grand et Henri IV à Paris, à l'Ecole normale supérieur à Saint-Cloud et à la Faculté des lettres de Paris.

Agrégé d'histoire et docteur ès lettres, il enseigna l’histoire moderne à la faculté des lettres d’Aix-en-Provence à partir de 1961 puis devient professeur d’histoire de la Révolution française à l’université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, poste qu'il occupera jusqu'en 1993.

Membre du Parti communiste, l'historien a été choisi en 1982 par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche, pour coordonner l’organisation de la commémoration scientifique du Bicentenaire. Une expérience dont il tirera un livre "La bataille du Bicentenaire de la Révolution française".

"Nous vivons de l'héritage de la +Grande Révolution + de 1789, comme de celui de ses prolongements", expliquait en 2017 l'historien dans une interview à l'Humanité.

"Le projet a dû s’affirmer dans un climat politique changeant, au gré des gouvernements, se heurtant à une vive opposition de la droite, et affrontant le courant critique animé par François Furet, contestant la tradition jacobine", précise les éditions La Découverte.

"Spécialiste de la Révolution Française, au 1er rang de ceux qui s'opposèrent à la vision furetienne du bicentenaire de 89, son oeuvre portait aussi sur l'histoire des idées et mentalités. Merci Professeur", lui a rendu hommage Alexis Corbière (LFI) dans un tweet.

En 2002, Michel Vovelle a également collaboré à "Allons enfants de la Patrie..." un livre-CD sur la Marseillaise distribué dans les établissements scolaires et présentant l'histoire de l'hymne national, sa symbolique et ses nombreuses versions.

Plus tard, avec "La Révolution française expliquée à ma petite-fille" publié au Seuil, Michel Vovelle a guidé les plus jeunes dans le labyrinthe de la Révolution.