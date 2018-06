Décès de Peter Stringfellow, figure emblématique de la nuit londonienne

Le patron de clubs de strip-tease britannique Peter Stringfellow, figure emblématique de la nuit londonienne, est décédé jeudi d'un cancer à l'âge de 77 ans, a annoncé son agent.

"Nous sommes bouleversés d'annoncer la mort du roi des boîtes de nuit, Peter Stringfellow. Il avait été notre tout premier client et un grand ami. Il nous manquera", a indiqué son agence de relations publiques, The Cult PR.

En 2015, Stringfellow avait révélé avoir été diagnostiqué en 2008 d'un cancer du poumon, contre lequel il avait longtemps lutté dans le secret.

Peter Stringfellow s'était fait un nom dans le monde de la nuit dans les années soixante en attirant dans ses clubs des groupes comme les Beatles, The Kinks ou encore Jimi Hendrix, avant de devenir un spécialiste du strip-tease.

Il était régulièrement pris en photo entouré de jeunes femmes dévêtues et son nom avait fini par devenir synonyme de soirées sexy, suscitant des comparaisons avec Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy, décédé en 2017 à l'âge de 91 ans.

Stringfellow avait ouvert en 1980 un "club pour gentlemen" à Covent Garden, en plein coeur de Londres. Un établissement portant son nom et qu'il aimait présenter comme la "boîte de nuit la plus célèbre au monde", et où se pressaient moult célébrités. Y compris l'astrophysicien Stephen Hawking, selon Stringfellow.

"Je voulais parler à Stephen de l'univers, mais il était plus intéressé par les filles!", avait-il plaisanté.

Le noctambule invétéré avait également ouvert des établissements à Paris, New York, Miami, Beverly Hills et Dublin.

"Ces dernières années, Peter s'est un peu éloigné des feux de la rampe pour passer du temps avec ses deux jeunes enfants et sa femme qu'il adorait, et leurs chiens bien-aimés", a indiqué The Cult PR.

Peter Stringfellow, marié trois fois, laisse derrière lui deux autres enfants.

Né à Sheffield (nord de l'Angleterre) en 1940, il était l'aîné de quatre garçons élevés par les femmes de sa famille, les hommes étant partis à la guerre. En 1962, il avait purgé une courte peine de prison pour revente de tapis volés.