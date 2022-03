Décès du journaliste Luc Laventure, figure de l'audiovisuel ultramarin

Le journaliste et homme de médias Luc Laventure, ancien directeur des antennes de France Ô et Outre-Mer Première (ex-RFO, aujourd'hui La Première) et figure des Outre-mer, est décédé à l'âge de 77 ans, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.

Son décès a été confirmé lundi à l'AFP par le média Outremers360, dont il était le président-fondateur.

La mort de Luc Laventure, d'origine martiniquaise, a provoqué de très nombreux hommages dans les Outre-mer sur tous les continents, Antilles, Réunion ou Polynésie.

"Luc Laventure a fait de l'audiovisuel français un monde où le soleil ne se couche jamais", a réagi l'Elysée dans un communiqué, en saluant "un pionnier et un modèle d'engagement pour les Outre-mer, dont il dévoilait l'éclatante diversité à tous les Français".

"Durant toute sa carrière il n'avait de cesse de valoriser les territoires ultramarins et se battait sans relâche pour que ces espaces ne soient pas oubliés dans le traitement de l'information", a pour sa part souligné le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, dans un communiqué, rendant hommage à un "ami fidèle".

Luc Laventure a réalisé l'essentiel de sa carrière dans l'audiovisuel public, au sein du réseau RFO, rebaptisé Réseau Outre-Mer Première puis La Première en 2018, et composé de 9 chaînes de télé et de stations de radio.

Il a été directeur des antennes de France Ô -dont il a été l'un des créateurs et qui a disparu en 2020- et Outre-Mer Première de 1998 à 2011. Il a notamment réalisé le 14 juillet 2010 le passage de France Ô sur la TNT nationale et le lancement des neuf Outre-Mer Première le 29 novembre 2010.

Dès dimanche soir et l'annonce du décès, politiques et personnalités ont salué la mémoire de cette figure du journalisme ultramarin.

"Affectueuses pensées à la famille de Luc Laventure. Quelle sortie! Il y a 4 mois, infatigable et créatif, il chauffait encore des projets", a réagi sur Twitter Christiane Taubira, ex-Garde des Sceaux et ex-candidate à la présidentielle, originaire de Guyane.

"Il était l'affirmation de nos présences dans l'audiovisuel français (...) Sa disparition marque la fin d'une époque. Un chapitre se referme", a déclaré, également sur Twitter, le journaliste Claudy Siar, originaire de Guadeloupe.

"Luc Laventure était un homme brillant, passionné, doté d'une joie de vivre contagieuse (...) S'il n'est plus là où il était, il est désormais partout là où nous sommes", a twitté Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.