Décès du rabbin Daniel Farhi, figure du judaïsme libéral en France

Le rabbin Daniel Farhi, figure du judaïsme libéral en France, est décédé à l'âge de 79 ans, a-t-on appris de sources concordantes lundi.

Un de ses fils, lui-même rabbin et la communauté juive libérale ont annoncé son décès sur les réseaux sociaux.

Rabbin de l'ULIF (Union libérale israélite de France) de la synagogue Copernic à Paris, il a été en 1977 le fondateur du Mouvement juif libéral de France (MJLF) qu'il a animé pendant plus de 35 ans. "Il a développé comme aucun autre le judaïsme libéral qu'il a renouvelé et fait connaître d'un grand nombre", a estimé dans un communiqué Judaïsme en mouvement (JEM), signé notamment des femmes rabbins Floriane Chinsky et Delphine Horvilleur.

Il aussi été à l'origine de la Journée de lecture des noms des déportés juifs de France lors du Yom Hashoah (journée du Souvenir de la Shoah). "Il a fait prendre conscience aux Français et aux pouvoirs publics de l'ampleur de la Shoah en France", selon JEM, selon lequel "son engagement a été à l'origine d'un nouveau regard sur cette période et de la reconnaissance de dette de la France vis-à-vis des disparus."

Daniel Farhi avait été fait officier de la légion d'honneur en janvier 2012.

En 2015, il avait bénéficié d'un non-lieu dans l'enquête qui lui avait valu en 2012 une mise en examen pour agression sexuelle sur mineure. Il s'était réjoui par la voix de son avocat que "son "innocence ait été "constatée et judiciairement reconnue".