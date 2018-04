DÃ©cÃ¨s Henri Michel: Platini perd "un ami d'une fidÃ©litÃ© et d'une loyautÃ© rares"

Michel Platini est "très triste" de perdre "un ami d'une fidélité et d'une loyauté rares", a réagi mardi l'ex-capitaine des Bleus, auprès de l'AFP, après le décès d'Henri Michel, son ancien sélectionneur en équipe de France.

"Outre sa carrière monumentale, Henri était un homme exceptionnel. Un ami d'une fidélité et d'une loyauté rares. Un compagnon avec lequel vous pouviez aller jusqu’au bout du monde sans jamais douter de son soutien et de sa présence. Je suis très triste", a déclaré l'ancien N.10 de l'équipe de France.

La carrière internationale de "Platoche" est étroitement liée à celle d'Henri Michel: il a d'abord joué à ses côtés (de 1976 à 1980), puis sous ses ordres (de 1984 à 1987), avant de lui succéder en 1988 (jusqu'en 1992).

La première sélection de Platini, le 27 mars 1976 contre la Tchécoslovaquie, les associe également: un coup franc est sifflé pour les Bleus, le capitaine Michel s'avance pour le tirer. Du haut de ses 21 ans, le novice Platini s'approche et lui demande avec culot de lui en laisser l'exécution. Et il marque...

"Il y avait eu cet épisode du coup franc pour la première sélection de Platini. Henri aurait pu s'en offusquer, mais non: pour ces deux grands fauves, pour deux joueurs de cette dimension tactique et technique, c'est l'expression balle au pied qui va de soi", a confié à l'AFP Philippe Tournon, chef de presse des Bleus (1983-2004 et depuis 2010).

"Henri Michel et Michel Platini, ce sont deux discrets, pas expansifs. Il y avait une estime réelle et un immense respect entre eux. Ils aimaient bien la compagnie, mais pas pour être eux-mêmes en vedette ou bouffer l'oxygène des autres", a-t-il ajouté.