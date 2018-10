Décès à la maternité d'Orthez: nouvelle annulation des mises en examen de l'hôpital et de la clinique

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a levé mardi la mise en examen de la clinique et du centre hospitalier d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques) dans l'affaire du décès en 2014 d'une patiente enceinte.

Une anesthésiste belge, ivre au moment des faits, est en revanche toujours poursuivie pour homicide involontaire aggravé.

En juillet dernier, le magistrat instructeur avait mis en examen - pour la deuxième fois après une première annulation -, les deux établissements, mais la chambre a estimé qu'aucun nouvel élément n'avait été apporté et que la procédure n'avait pas été respectée, notamment par l'absence de nouvelle audition des mis en cause, a-t-on appris auprès du Parquet.

"C'est purement procédural et l'instruction n'est pas close", a estimé Me Philippe Courtois, avocat de la famille de la victime, qui souhaite que, pour une troisième fois, l'instruction débouche sur une mise en examen de la clinique privée et de l'hôpital public, pour avoir utilisé les services d'une anesthésiste ayant un problème avec la boisson.

"On ne peut pas nous faire croire que personne n'était au courant de son état. Un simple coup de fil à son ancien employeur aurait suffi", a souligné Me Courtois.

Me Lionel Bethune de Moro, défenseur de l'hôpital, estime en revanche une nouveau renvoi "très théorique" et s'attend plutôt à une clôture de l'instruction dans "un bref délai".

"La famille de la victime méritait mieux que ces égarements procéduraux", a dénoncé Me Thierry Sagardoytho, avocat de la clinique.

Celle-ci avait été mise en examen une première fois, en juillet 2017, de même que le centre hospitalier public d'Orthez, à la disposition duquel la clinique mettait un bloc opératoire et l'anesthésiste, en vertu d'une convention entre les deux établissements.

Ces mises en examen pour "homicide involontaire" avaient été levées en octobre 2017, la Chambre de l'instruction estimant alors qu'un établissement "en tant que personne morale ne pouvait pas connaître les antécédents de l'anesthésiste".

Le 29 septembre 2014, Helga Wauters, une anesthésiste belge de 47 ans avait la charge d'une parturiente de 28 ans. La praticienne, qui avait bu le soir du drame, lui avait administré une péridurale avant de sortir prendre l'apéritif chez des amis. Mais l'accouchement se passant mal, une césarienne était devenue nécessaire.

Rappelée, Mme Wauters, qui sentait l'alcool à son retour à l'hôpital selon ses collègues, avait utilisé un ballon manuel pour ventiler sa patiente, au lien du respirateur du bloc, et avait intubé les voies digestives au lieu des respiratoires. En arrêt cardiaque, la patiente avait été transférée à l'hôpital de Pau, où elle était morte. Son bébé avait survécu.

Le drame avait accéléré la fermeture définitive de la maternité d'Orthez, déjà en sursis en raison de problèmes de recrutement