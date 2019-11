Décès à Toulouse du fondateur du SAMU, Louis Lareng, 96 ans

Le fondateur du SAMU, le professeur Louis Lareng, est décédé dimanche à Toulouse à l'âge de 96 ans, a annoncé dans un commmuniqué le préfet de la Haute-Garonne, Etienne Guyot.

Dans un tweet, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a salué "la mémoire" de ce professeur de médecine, "qui a eu l'audace, en 1968, de créer le Samu, dont on connaît le rôle majeur dans notre système de santé. Notre médecine d'urgence lui doit beaucoup", a souligné la ministre.

Louis Lareng était né le 8 avril 1923, à Ayzac-Ost, dans les Hautes-Pyrénées, commune dont il sera le maire de 1965 à 1977.

Professeur de médecine, il est à l'origine de la création du Samu, à Toulouse. Une circulaire de février 1969 autorise ces Services d'aide médicale urgente (SAMU), "service d'intérêt général", coordonnant les "secours privés et publics".

Dix-sept ans plus tard, la "loi Lareng", qui étend le Samu à tous les départements français avec un numéro unique et gratuit, le 15, est adoptée à l'unanimité.

Député socialiste de Haute-Garonne de 1981 à 1986, conseiller municipal de Toulouse de 1983 à 1995, Louis Lareng était un "homme de progrès et d'innovation qui "s'est intéressé très tôt à la télémédecine", écrit dans son communiqué le préfet de la Haute-Garonne, Etienne Guyot, qui a rendu hommage "à un grand humaniste".

Louis Lareng "était un homme politique engagé, un socialiste humaniste et un républicain également investi dans les ordres patriotiques", salue de son côté, dans un communiqué, le maire (LR) de Toulouse, Jean-Luc Moudenc.

"Son volontarisme faisait de Louis Lareng une personnalité remarquable. Je tiens à saluer sa mémoire aujourd’hui, lui qui fut mon parrain à la Légion d’honneur", ajoute le maire, qui rappelle que Louis Lareng a présidé l'Université Paul Sabatier de Toulouse de 1970 à 1976.

"Avec l’esprit pionnier et le sens du service public chevillé au corps, le professeur Louis Lareng restera pour moi un modèle d’engagement, tant il incarnait parfaitement toutes les valeurs d’humanisme et d’innovation sociale auxquelles je crois", témoigne la présidente PS du conseil régional d'Occitanie, Carole Delga.

"Loulou, comme nous aimions l’appeler avec affection mais respect, fut aussi un grand militant socialiste et un élu local, puis régional (de 1986 à 1992), dont la parole était toujours sage et lumineuse", ajoute Mme Delga pour qui la Région "perd l’une de ses plus illustres personnalités".

En 2016, Louis Lareng avait été promu au rang de grand officier dans l'ordre de la Légion d'honneur.