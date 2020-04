Déconfinement: à Paris, des boulevards pourraient être transformés en pistes cyclables

Le premier adjoint à la Maire de Paris Emmanuel Grégoire a évoqué mardi la possibilité de transformer temporairement des boulevards de la capitale en pistes cyclables lors du déconfinement prévu à partir du 11 mai.

"Pour éviter que les gens retournent dans les transports en commun de façon trop massive en même temps, (nous travaillons sur la possibilité de) créer des pistes cyclables provisoires", a annoncé M. Grégoire sur BFM Paris.

"Christophe Najdovski (adjoint à la Maire de Paris en charge des mobilités, ndlr), travaille sur le concept de l'urbanisme tactique, qui consiste à créer du provisoire pour répondre à des besoins liés à la crise", a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a annoncé lundi un début de déconfinement à partir du 11 mai, accompagné d'une réouverture progressive des établissement scolaires et des crèches, et d'une reprise de l'activité.

Pour M. Grégoire, "l'idée" derrière cette proposition est d'inciter "les gens qui peuvent se passer d'aller dans les transports en commun" de le faire, pour éviter "les risques" mais aussi pour "accélérer le développement du vélo comme pratique de mobilité".

"On y travaille depuis déjà un certain temps. On aura l'occasion de le préciser dans les semaines à venir", a-t-il assuré.