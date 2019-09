Découverte d'une marche funèbre vieille de 550 millions d'années

Il y a 550 millions d'années, un curieux animal, mourait en laissant la trace de son dernier déplacement en héritage, offrant aux scientifiques l'opportunité de décrire un des tout premiers organismes doués de mouvement.

Appelé Yilingia spiciformis, l'animal ressemble à un "vers segmenté" (son corps est composé de plusieurs anneaux successifs, identiques). "L'animal possède deux côtés symétriques, une tête et une queue", explique à l'AFP le paléontologue Shuhai Xiao, de la Virginia Tech aux Etats-Unis.

Si de nombreuses traces de déplacement datant de l'Ediacarien (-635 à -542 millions d'années) wormont déjà été découvertes en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, les fossiles des animaux qui pourraient en être les auteurs se font plus rares.

Or une équipe de chercheurs menée par Shuhai Xiao annonce avoir pu étudier une trace et son créateur, retrouvés ensemble dans les gorges du Yangtsé, dans le sud de la Chine, l'animal étant mort alors qu'il traçait sa route.

Il n'y a pas d'animaux vivants qui ressemblent vraiment à Yilingia spiciformis et les milles pattes "sont ce qu'on peut trouver de plus proche", ajoute le spécialiste.

Selon l'étude publiée mercredi dans la revue Nature, Yilingia spiciformis vivait il y a 550 millions d'années, pendant l'Ediacarien et serait "l'un des plus anciens animaux mobiles".

Une découverte rare étoffée d'une cinquantaine d'autres fossiles recueillis entre 2013 et 2018, soit identiques à l'animal soit identiques à sa trace.

Selon les chercheurs, l’animal vivait dans l'eau et devait mesurer 5 à 26 mm de largeur et jusqu’à 27 cm de longueur. Il serait constitué d'une cinquantaine de fragments identiques, chacun composé d'"un lobe central et de deux lobes latéraux pointant vers l'arrière".