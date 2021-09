Défense, industrie, numérique : Ursula von der Leyen veut renforcer l’autonomie de l’Union européenne

Looking at the state of the Union, I see a strong soul in everything we do.



Création d'une force de réaction rapide européenne de 5000 hommes

Des soldats autrichiens participent à une exercice de l'OTAN. Les pays européens comptent pour l'instant sur l'OTAN pour assurer la sécurité collective du continent. AP

Une aide humanitaire supplémentaire pour les Afghans

We need a common assessment of the threats we face and a common approach to dealing with them.



This is why, under the French Presidency of the Council with @EmmanuelMacron, we will convene a Summit on European defence.#SOTEU pic.twitter.com/J6M7m720pz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2021

200 millions de doses de vaccin pour les pays pauvres

Relancer les économies européennes en misant sur le numérique et la lutte contre le réchauffement climatique

"En regardant l'état de l'Union, je vois une âme forte dans tout ce que nous faisons. Dans la crise d'un siècle, nous avons choisi de faire front commun. Comme une seule Europe ! " Les premiers mots du discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se veulent optimistes.L'Union européenne vient de connaître la pire récession économique de son histoire en 2020 et les 27 pays membres se sont entendus pour voter un plan de relance de 750 milliards d'euros. La présidente de la Commission veut aller plus loin. L'Europe doit affirmer son autonomie stratégique notamment en ce qui concerne sa défense.Le retrait chaotique d'Afghanistan par l'armée amércaine vient de relancer la réflexion sur l'autonomie militaire des Vingt-Sept. "Nous avons besoin d'une Union européenne de la défense" a martélé madame Ursula von der Leyen devant les eurodéputés à Strasbourg."Le moment est venu pour l'Union européenne de passer à la vitesse supérieure" pour se "défendre contre les cyber-attaques, agir là où l'Otan et l'ONU ne sont pas présents et gérer les crises à temps", a ajouté la présidente de la Commission.Un sommet sur la défense européenne aura lieu sous la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Le projet d'une création d'une force européenne de réaction rapide de 5.000 militaires est en cours de discussion depuis plusieurs mois. Ce projet est encore loin de faire l'unanimité."Vous pouvez disposer des forces les plus avancées du monde, mais si vous n'êtes jamais prêts à les utiliser, à quoi servent-elles?", a taclé Ursula von der Leyen, dénonçant un "manque de volonté politique".Pour soutenir les Afghans, elle a promis une aide humanitaire supplémentaire de 100 millions d'euros. L'Union européenne avait déjà quadruplé cette aide pour 2021, à plus de 200 millions d'euros.Dans l'hémicycle du Parlement européen, elle a défendu vigoureusement sa gestion de la pandémie de Covid-19, tout en appelant à accélérer encore les vaccinations dans l'UE et dans le monde pour tourner la page.Alors que "moins de 1% des doses de vaccins ont été administrées dans les pays pauvres", l'UE leur offrira 200 millions de doses supplémentaires d'ici mi-2022, s'ajoutant aux 250 millions déjà promises.Bruxelles veut également muscler ses outils pour mieux affronter de futures crises sanitaires en engageant d'ici 2027 un investissement européen de 50 milliards d'euros.Surtout, la Commission entend profiter du colossal plan de relance qu'elle pilote pour construire une économie européenne plus verte et plus numérique, tout en confortant l'autonomie industrielle du continent.



Bruxelles veut s'appuyer sur son ambitieux Pacte vert et les objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour concilier reprise économique et souci environnemental.

Ne pas répéter les erreurs de la crise de l'euro en 2011

"L'Europe ne peut pas tout faire toute seule. De grandes puissances économiques, États-Unis ou Japon, se sont fixé des objectifs de neutralité climatique pour 2050 ou peu après", à l'instar de l'UE, mais "ces objectifs doivent être soutenus par des plans concrets" d'ici la COP26 de Glasgow en novembre, a néanmoins prévenu Ursula von der LeyenL'accord de Paris prévoyait que la communauté internationale apporte 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 pour financer "l'action climatique" des pays les plus vulnérables.Mais si l'Union européenne donne 25 milliards de dollars annuels, "le trou béant laissé par d'autres met l'objectif mondial hors de portée", a-t-elle lancé, promettant de renforcer la contribution européenne de 4 milliards par an jusqu'en 2027.Ursula von der Leyen a de nouveau appelé à doper la production européenne de semi-conducteurs, technologie cruciale pour laquelle l'UE reste dépendante de l'Asie. "C'est une question de souveraineté", a-t-elle observé.La reprise économique reste précaire.budgétaire. L'UE "ne répétera pas l'erreur" commise après la dernière crise financière quand un retour précipité à la rigueur budgétaire avait provoqué une rechute du continent dans la récession, a promis la présidente de la Commission.