Défense : la France, une puissance de l'Asie-Pacifique ?

Il était dans l'ombre des Rafale, simple second rôle d'un déploiement en Asie du Sud-Est. Et voilà l’A400M, fleuron des avions de transport européen, projeté au cœur du dispositif d’aide humanitaire sur l’île sinistrée de Lombok, frappée par une série de tremblements de terre dévastateurs depuis la fin juillet. Héros malgré lui, au plus grand bonheur des militaires français.

(c) Armée de l'Air

Une tournée d’été pour les aviateurs français

Exercice PitchBlack 2018 (c) Armée de l'Air

La France, un immense territoire dans l'Indo-Pacifique



La France possède la deuxième plus grande Zone économique exclusive (ZEE) au monde, derrière les États-Unis. 11 millions de kilomètres carrés, dont 67% se trouvent dans le Pacifique et 26% dans l’Océan Indien. Mais ce territoire immense est quasiment impossible à quadriller en permanence, surtout avec des moyens limités : 2 frégates de surveillance, 1 bâtiment multi-missions et 2 patrouilleurs dans l’Océan Indien. Dans le Pacifique c’est à peine plus : 2 frégates de surveillance, 3 patrouilleurs, 2 bâtiments multi-missions et 5 avions de surveillance maritime.

(c) TV5MONDE

Affirmer sa présence dans une zone de tension

Le 24 août dernier, le général de l'armée de l'air Patrick Chareix, commandant de la mission Pégase explique que l'ambassade et les militaires français ont reçu « une demande écrite du ministère indonésien qui nous demande si on peut utiliser notre avion pour transporter 35 tonnes d'aide humanitaire à Lombok ».PEGASE, c’est un déploiement de l’Armée de l’Air française en tournée en Asie du Sud-Est durant le mois d’août, venu saluer ses partenaires de la région, et pourquoi pas démontrer les qualités de certains matériels comme l’A400M. La délégation ne pouvait alors pas refuser de prêter son gros porteur militaire, surtout que la France et le gouvernement indonésien sont en pleine négociation pour l’achat de deux A400M.Fin juillet l’Armée de l’Air envoie trois avions Rafale, un A400M, un avion ravitailleur C-135FR et un Airbus A-310, faire un petit tour en Australie pour prendre part à un exercice international organisé par la Royal Australian Air Force. Mais il ne s’agit pas seulement de récompenser ses aviateurs par de sympathiques vacances au pays des kangourous.Pitchblack, le nom de l’exercice, c’est du sérieux : trois semaines d’entrainement opérationnel intensif entre 16 pays dont le Canada, les États-Unis ou encore l’Inde. En tout ce sont 4 000 militaires et 140 aéronefs mis à contribution. L’objectif pour l’Armée de l’Air est simple : être capable d’évoluer à des milliers de kilomètres de la métropole et mettre l’accent sur la coopération militaire avec les pays de la zone. Et contrairement aux idées reçues, la France est bel et bien un État voisin de l’Australie, présent dans le Pacifique et dans l’océan Indien. Elle est donc en première ligne en cas de tensions et un partenaire de premier plan sur les questions de sécurité.Une fois l'exercice PitchBlack terminé, la mission des aviateurs français ne s’arrête pas là. Il vont devoir prendre part cette fois à un déploiement en Asie du Sud-Est, appelé PEGASE (rojection d’un dispositif aérien d’nverure ensie duud-st) « pour entretenir la connaissance de cette zone d’intérêt stratégique et contribuer au développement de la coopération militaire de la France avec ses partenaires, tout en affirmant la présence régulière de la France dans cette région du monde » indique l’Armée de l’Air dans son communiqué.

Les menaces sont réelles dans la région: piraterie, terrorisme, pêche illégale, pollution, etc. Les ZEE sont devenus un enjeu économique majeur de par les ressources qu’elles abritent (halieutiques, hydrocarbures). Pour Céline Pajon chercheur spécialiste de l'Asie à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) ces " intérêts économiques sont assez important pour la France dans la région et avec des pays à forte croissance économique, Paris cherche à développer des échanges dans la zone. "



Ces dernières années la région est de plus en plus en proie à des problématiques de sécurité très importante et une aggravation de l'environnement sécuritaire. " Cela a avoir avec le problème de prolifération nucléaire nord-coréen. Si on estime que ces missiles nord-coréens peuvent éventuellement frapper les territoires européens, il y a aussi le risque que les armes nucléaires produites par Pyongyang prolifèrent vers des pays plus proche du territoire métropolitain français, comme la Syrie ". Si cette menace fait figure d'épouvantail, elle n'est pas la seule qui préoccupe les chancelleries, on pense notamment au trafic de drogue et aux menaces terroristes en Indonésie ou aux Philippines.