Démantèlement d'un trafic international de stupéfiants via plis postaux

De la drogue de synthèse envoyée à l'étranger dans des enveloppes, pour une valeur de près de 7 millions d'euros: un vaste trafic international en provenance de France a été démantelé, a annoncé jeudi la gendarmerie nationale dans un communiqué transmis à l'AFP.

Cinq personnes ont été interpellées mardi dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la section de recherches des transports aériens (SRTA) sous l'autorité du parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis), détaille le communiqué.

Ces cinq personnes étaient toujours en garde à vue jeudi et devaient être présentées à un magistrat vendredi.

Après un signalement des autorités américaines en avril 2021, les enquêteurs ont mis au jour un trafic de stupéfiants via le fret postal aérien: les mis en cause envoyaient MDMA, LSD et ecstasy à l'étranger dans des enveloppes qui transitaient via l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.

"Au total, les enquêteurs déterminent que ces malfaiteurs ont pu affranchir plus de 2.300 envois pour 700 kg de produits stupéfiants, à destination de 46 pays, y compris en France pour une valeur de près de 7 millions d’euros", indique la gendarmerie dans son communiqué.

"Le travail réalisé par les gendarmes est complexe, notamment en raison de l'utilisation du darknet pour organiser les ventes des produits et de la grande prudence des malfaiteurs pour dissimuler leurs traces", ajoutent les autorités.

Le principal mis en cause utilisait de nombreux faux documents d'identité, a précisé la gendarmerie.

Une cinquantaine de gendarmes de la section de recherche du transport aérien (SRTA), de la gendarmerie des transports aériens et des enquêteurs spécialisés ont été mobilisés sur cette enquête.