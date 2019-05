Démantèlement d'un trafic international de Subutex entre la France et l'Ukraine

Un vaste trafic international de Subutex entre la France et l'Ukraine, via la Pologne, qui a porté sur plus de 200.000 cachets pour un bénéfice de plus de 10 millions d'euros, a été démantelé, a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie.

L'opération conduite dans les Bouches-du-Rhône, en Pologne et en Ukraine a permis l'interpellation de dix personnes, a précisé la gendarmerie, confirmant une information initiale du quotidien La Provence.

L'enquête des membres de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) et les gendarmes de la section de recherches de Marseille a permis d'identifier un réseau marseillais qui alimentait des trafiquants ukrainiens à raison de 7.000 à 10.000 cachets par mois. Mais les transactions elles-mêmes se déroulaient principalement en région parisienne, dans l'Est parisien précisément.

Quatre des suspects ont été arrêtés dans les Bouches-du-Rhône, sur commission rogatoire d'un juge, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en octobre 2018 par le parquet de Paris, a-t-on appris de source judiciaire.

Ils ont été mis en examen lundi pour "détention, transport, emploi, acquisition, offre ou cession et exportation de médicaments inscrits sur la liste des substances vénéneuses en bande organisée", "escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale en bande organisée" et "association de malfaiteurs", puis placés en détention provisoire, a ajouté cette source.

Le préjudice à la sécurité sociale a été évalué à environ 500.000 euros. Ces médicaments, des substituts à l'héroïne, étaient en effet obtenus par des personnes bénéficiant de l'AME, l'aide médicale d'état.