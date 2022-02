Départ de feu maîtrisé dans une centrale nucléaire de l'Ardèche, selon EDF

Un départ de feu a mobilisé les pompiers et les équipes EDF dimanche en fin de matinée "dans la partie non nucléaire" de la centrale de Cruas-Meysse, a-t-on appris auprès d'EDF, confirmant des informations de France Bleu Drôme Ardèche et du Dauphiné Libéré.

"L'intervention des pompiers et des équipes EDF ont permis de déclarer le feu éteint à 12H37", selon EDF.

"La situation étant maîtrisée, les équipes seront progressivement démobilisées, en accord avec l'ASN" (Autorité de sûreté nucléaire), a-t-on indiqué de même source.

Une alarme incendie s'était déclenchée vers 11H15 "suite à l'échauffement d'une gaine de ventilation dans la salle des machines de l'unité de production n°1 dans la partie non nucléaire des installations".

"En application des procédures de gestion de ce type d'événement, le plan d'urgence interne +incendie hors zone contrôlée+ a été mis en œuvre pour disposer de l'ensemble des compétences nécessaires en cas d'évolution défavorable de la situation", précise EDF.

"Les premiers éléments d'analyse montrent que la gaine a fondu entraînant un dégagement de fumée", ajoute EDF.

Selon l'exploitant, l'incident n'a pas affecté le fonctionnement de l'unité de production n°1 qui "fonctionne à pleine puissance".

"Les unités 2 et 3 sont également à la disposition du réseau", tandis que "l'unité n°4 est à l'arrêt programmé pour réalisation de sa visite partielle" depuis samedi.

La France subit actuellement une moindre disponibilité de son parc nucléaire, liée à un calendrier de maintenance chargé, en outre perturbé par les confinements de 2020.

Le gestionnaire du réseau électrique RTE a annoncé vendredi qu'il maintenait sa "vigilance sur la fin de l'hiver" pour l'approvisionnement du pays.

Pour se donner un peu de marge, le gouvernement a assoupli les limites d'utilisation de ses dernières centrales à charbon cet hiver.